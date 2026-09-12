La Gran Festa da Volta ao Cole culmina la campaña comercial de ‘Estrela de Marín’

La asociación de comerciantes ‘Estrela de Marín’ celebró ayer el plazo fuerte de su campaña «Volta ao Cole Estrela», con una gran fiesta para los más pequeños en la alameda y el parque Eguren. Durante toda la tarde se ofrecieron atracciones infantiles como un photocall con Estrelín, rocódromo, hinchables, talleres, ludoteca, pintacaras y una feria infantil con doce juegos tradicionales. La jornada finalizó en el Parque Eguren con una Fiesta Holi. La programación se completa con «Escaparates Estrela Dixitais», una acción en redes sociales para promocionar los productos y la variedad de la oferta comercial de Marín.

Las actividades se desarrollaron durante toda la tarde. | GUSTAVO SANTOS

Para participar en las actividades era necesario mostrar un ticket de compra de un establecimiento asociado, de la campaña para incentivar las compras vinculadas al regreso a las aulas en la que se sortean 300 euros en tarjetas regarlo entre las personas que realicen compras en los establecimientos asociados.