La expulsión de Rui Pedro frena la remontada del Pontevedra ante el Bilbao Athletic (1-3)

El Pontevedra estrenó Pasarón esta temporada con una derrota que dejó dos caras demasiado distintas para un mismo partido. El Bilbao Athletic gobernó la primera mitad, golpeó dos veces antes del descanso y obligó a los granates a remar contracorriente. La reacción llegó nada más volver de vestuarios, con el 1-2 de Compa y un equipo mucho más agresivo, pero la expulsión de Rui Pedro en el minuto 70 cortó de raíz el impulso local. Ya en el añadido, Conde firmó el definitivo 1-3 y convirtió en castigo una tarde que por momentos había vuelto a encenderse.

Era el primer encuentro del curso en Pasarón y el Pontevedra comparecía ante afición con la idea clara de volver a hacer de su estadio un fortín en el que los puntos no se escaparan con facilidad. El estreno, sin embargo, se torció pronto ante un filial rojiblanco intenso, dinámico y valiente en la presión, que durante muchos minutos consiguió instalar el partido lejos de su portería y demasiado cerca de la de Marqueta.

El primer aviso granate llegó a los seis minutos, con un disparo de Alberto Gil que se marchó alto, pero fue el Bilbao Athletic quien comenzó a imponer el ritmo. Apenas dos minutos después, Marqueta tuvo que intervenir con acierto ante un remate de Imga que acabó en córner. Los visitantes apretaban arriba, recuperaban rápido y obligaban al Pontevedra a refugiarse por momentos, mientras varios intentos rojiblancos terminaban desviados por la defensa hacia a córner.

La pausa de hidratación del minuto 28 no alteró el guion. Dos minutos después, el Bilbao Athletic encontró el premio a su dominio en una salida rápida. Sarasketa abrió el juego hacia la izquierda, Imga recibió, recortó hacia dentro y sorprendió a Marqueta con un disparo al palo corto para hacer el 0-1. El Pontevedra trató de sacudirse el golpe y Elejalde estuvo cerca de empatar en el 33, después de deshacerse de varios rivales por la izquierda y obligar a Santos a desviar su disparo raso a córner.

Pero cuando los granates parecían querer levantar la cabeza llegó un segundo golpe todavía más duro. En el minuto 40, Sarasketa volvió a encontrar espacio por la izquierda y colocó un centro preciso hacia el punto de penalti, donde Vizcay se lanzó en plancha para cabecear el 0-2. Antes del descanso, Elejalde probó fortuna desde la frontal, aunque su disparo, flojo y con algo de parábola, murió sin demasiado problema en las manos del guardameta visitante.

Rubén Domínguez agitó el equipo en el intermedio con cuatro cambios de una tacada. Ivorra, Argos, Reda y Compa entraron por Jerin, Alba, Alberto Gil y Charid, y el Pontevedra pasó a un 4-4-2 con dos delanteros por dentro con el objetivo de fijar a los centrales y de tener más pólvora en ataque. La respuesta fue inmediata. En el 47, Argos ganó profundidad por la derecha y puso un centro al área pequeña; Mba no alcanzó a rematar, pero Compa apareció en el segundo palo para empujar el balón y devolver la vida al partido.

Pasarón creyó entonces en la remontada. El Pontevedra adelantó metros, jugó con otra energía y comenzó a encontrar grietas donde antes solo había camisetas rojiblancas. Compa rozó el empate en el minuto 59 con un disparo cruzado que Santos desvió lo justo a córner, y Mba volvió a intentarlo poco después con un remate que se marchó alto. El partido había cambiado de dueño emocionalmente y el 2-2 parecía mucho más cerca que durante toda la primera mitad.

La reacción, sin embargo, quedó frenada en el minuto 70. Rui Pedro fue expulsado tras golpear al entrenador del Bilbao Athletic y dejó al Pontevedra con diez justo cuando más amenazaba. Rubén Domínguez recurrió entonces a Álex González para reforzar la banda izquierda y su equipo, pese a la inferioridad, no renunció. En el 87 reclamó además la revisión de una posible pena máxima sobre Reda, pero el árbitro consideró que el empujón sufrido dentro del área no tenía entidad suficiente para señalar penalti.

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El Pontevedra murió buscando un empate que nunca llegó y terminó pagando los espacios propios de la desesperación. Ya en el minuto 93, una acción ofensiva granate mal finalizada dio paso a una contra del Bilbao Athletic, Vizcay puso un centro raso desde la izquierda y Conde apareció solo en el segundo palo para empujar el 1-3. Pasarón cerró así su primera tarde del curso con una derrota amarga, pero también con la sensación de que, durante buena parte de la segunda mitad, el equipo había encontrado el pulso que le faltó al comienzo.