Idiomas
Una escuela abierta a Pontevedra
La EOI apuesta por reforzar su relación con la Boa Vila a través de actividades, colaboraciones, viajes y nuevas formas de aprendizaje más flexibles
La matrícula ordinaria se cierra el 18 de septiembre y por ahora la cifra de alumnado se mantiene respecto a otros cursos
El equipo de la Escuela Oficial de Idiomas de Pontevedra encara el nuevo curso con cifras de matrícula similares a las del año pasado y una oferta cada vez más flexible y abierta a la ciudad, con la que mantiene un vínculo estrecho. María Fernández, directora del centro por segundo curso consecutivo, y Elma Barreiro, secretaria, explican que en las enseñanzas ordinarias se mueven alrededor de 1.400 alumnos, a los que se suman los de otros programas. La matrícula ordinaria finaliza el 18 de septiembre, mientras que el plazo para incorporarse al programa a distancia That’s English! amplía la inscripción hasta el día 30.
El inglés continúa siendo el idioma con mayor demanda, seguido del francés, aunque italiano y portugués mantienen un peso destacado. La escuela imparte seis lenguas y cuenta con 53 docentes. El perfil del alumnado es diverso: desde jóvenes de 14 años y universitarios que necesitan acreditar un nivel para sus estudios, hasta trabajadores y jubilados.
Aunque la enseñanza presencial sigue siendo la modalidad más solicitada, destaca el crecimiento de los cursos semipresenciales. «La gente valora mucho la flexibilidad», especialmente entre un alumnado adulto que debe compatibilizar las clases con sus obligaciones. A esta oferta se añaden cursos monográficos centrados en destrezas orales, pensados para quienes desean mejorar la conversación y la comprensión sin la presión de un examen.
La actividad del centro va más allá de las aulas. La radio escolar «Ponte coas Linguas» inicia su tercer curso con programas elaborados por alumnado y profesorado, desde entrevistas y espacios divulgativos hasta lecturas y reseñas. Continúa la participación en Erasmus+, después de un proyecto centrado en mejorar los espacios con mobiliario más flexible. Uno de los objetivos ahora es presentar una solicitud que permita la movilidad internacional.
La EOI mantiene además su colaboración con el Concello y otras instituciones, participa en actividades abiertas y organiza viajes y salidas vinculadas a sus idiomas. La voluntad de derribar barreras se refleja también en iniciativas como «Trae a un amigo a clase», que permite a los matriculados invitar a otra persona para conocer desde dentro cómo funciona una clase.
Porque, como resumen Fernández y Barreiro, aprender un idioma puede ser solo el principio: «Las lenguas son como un efecto dominó. Empiezas a estudiar una y no sabes adónde te va a llevar».
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