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Violencia machista

Detenido en Pontevedra por maltratar a su pareja al segundo mes de relación

Fue otra mujer la que dio el aviso a la Policía Local, tras encontrarse a la víctima en la vía pública

Patrullas de la Policía Nacional y Local de Pontevedra.

Patrullas de la Policía Nacional y Local de Pontevedra. / Gustavo Santos

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Ana López

Pontevedra

Un hombre fue detenido en Pontevedra por un presunto delito de violencia de género tras un incidente en un domicilio hace más de una semana. Según fuentes oficiales, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras un incidente ocurrido en la noche de 3 de septiembre en un domicilio de la ciudad.

La intervención se inició tras el aviso de una vecina a la central de comunicaciones informando de que se encontraba en la vía pública con una mujer que manifestaba haber sufrido maltrato por parte de su pareja. La propia víctima relató que, tras una discusión en el domicilio, el hombre la sujetó fuertemente por los brazos y la empujó contra el suelo, provocándole arañazos en un brazo. En el lugar de los hechos, los agentes localizaron al presunto autor, quien reconoció la existencia de una discusión, pero alegó que la mujer «había tropezado con la alfombra». El hombre indicó también que convivían y mantenían una relación sentimental desde hacía tan solo dos meses.

Finalmente, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención del individuo para su ponerlo a disposición judicial.

Otras detenciones recientes

Por otro lado, la Policía Local detuvo en estos días a dos individuos que contaban con órdenes judiciales pendientes. En el primero de los casos, arrestaron al cliente de un bar que se encontraba alterado y mostraba una actitud desafiante hacia una camarera, constatando tras su identificación que pesaba sobre él un orden de busca, detención y personación.

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En el segundo incidente, la patrulla acudió a un establecimiento tras el aviso de que cuatro hombres intentaban acceder al local, pero en el lugar encontró únicamente al posteriormente detenido —pareja de la propietaria—. Al verificar sus antecedentes policiales, comprobaron que tenía en vigor una requisitoria judicial de busca, detención y personación por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar, así como otro orden de averiguación de domicilio y paradero por un delito de apropiación indebida, procediendo a su detención.

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