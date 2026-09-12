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Vecinos de Poio

Chancelas recupera su «bocoi» frente al mar

El anterior estaba muy deteriorado por la acción del sol

El nuevo «bocoi», ya instalado en Chancelas.

El nuevo «bocoi», ya instalado en Chancelas. / FdV

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A.L.

Poio

Vecinos de Chancelas han instalado un nuevo «bocoi» en la playa de Ouriceira-Chancelas, coincidiendo con el quinto aniversario del fallecimiento del vecino de Combarro Carlos Rodiño.

El anterior estaba muy deteriorado por la acción del sol tras el secado de los eucaliptos de la zona.

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Hay que recordar que el Concello de Poio denunció en enero posibles daños intencionados en varios árboles del mirador de Chancelas para provocar su secado, unos hechos que trasladó al Seprona.

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