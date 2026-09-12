Barro para bajar el ritmo: la cerámica gana adeptos en Pontevedra

Hay que centrar la arcilla, humedecerla, presionar en el punto justo y aprender a acompañar su movimiento. En el torno no valen las prisas y el diálogo con la materia prima obliga a concentrarse en lo que sucede entre las manos y a dejar, al menos durante un rato, aquello que ocurre fuera, aunque esta operación ocurra en pleno centro de Pontevedra. Con esta idea nació hace tres años «Kurinuki», un taller de modelado cerámico puesto en marcha por Laura Puga y Luis Fernández, pareja en lo personal y lo laboral, que ahora incorpora el primer taller con torno alfarero de la ciudad. No es un capricho, sino la respuesta al creciente interés por la cerámica en la Boa Vila. Tanto es así que ya cuentan con lista de espera en algunos de sus horarios.

Detrás de Kurinuki hay un cambio de vida: Laura y Luis proceden del mundo de la música y durante años se dedicaron a la docencia en conservatorio. Después de la pandemia fueron dejando aquella actividad para conceder mayor espacio a otra de sus inquietudes artísticas: las artes plásticas y, en especial, la cerámica.

El propio nombre del taller resume buena parte de su filosofía. «Kurinuki es un término japonés que significa vaciado y da nombre a una técnica tradicional que consiste en partir de un bloque macizo de barro e ir retirando material poco a poco hasta crear una pieza. Después se trabaja el exterior mediante cortes que hacen que cada objeto resulte irrepetible», explica Puga.

Una de las clases de modelado de Kurinuki. | G. SANTOS

Reconoce que para ella ese proceso tiene algo de «meditación activa» porque el trabajo repetitivo y minucioso permite dirigir toda la atención hacia el barro. «Al mismo tiempo que vacías el cuenco, vacías tu mente», considera. Ella misma recuerda la sensación de calma que experimentó la primera vez que trabajó con esta técnica y cómo ese gesto pausado permite alejarse de «la velocidad en la que vivimos».

Sin embargo, en sus talleres no se limitan a esta práctica. En modelado se enseñan también técnicas como el pellizco, el churro o las planchas, además de diferentes formas de decoración. La filosofía de Kurinuki busca poner el proceso por delante del resultado. «El fin de ir a cerámica no puede ser producir», sostiene esta emprendedora, que considera fundamental disfrutar de la relación con el material antes que acumular piezas acabadas.

Laura Puga Vázquez, en su taller. / Gustavo Santos

El reto del torno

La principal novedad es ahora el torno alfarero, cuya enseñanza asume especialmente Luis Fernández. Su formación está muy vinculada a Buño, una de las grandes referencias de la alfarería tradicional gallega. Allí aprendió de profesionales relacionados con esta tradición y se acercó a una particular forma de trabajar el torno que intenta transmitir también a sus alumnos.

Modelar y tornear son experiencias muy diferentes aunque compartan la arcilla como materia prima. En el modelado, el ritmo lo decide quien trabaja, mientras que frente al torno hay una máquina que gira constantemente y exige una secuencia de movimientos precisa. Al principio obliga a repetir una y otra vez el proceso hasta conseguir el resultado con la pieza deseada.

Pero la cerámica cumple además otra función: crea comunidad. Buena parte del alumnado acude no solo para aprender una técnica, sino para disponer de un tiempo propio y ampliar su círculo social. Puga explica que algunas personas regresaron a Pontevedra después de estudiar o trabajar fuera y encontraron en el taller una manera de conocer gente. Por eso procura que las clases de modelado mantengan un ambiente cercano que favorezca la conversación.

Entre quienes acuden a estos talleres hay personas jóvenes, especialmente en las franjas de los 25 a los 40 años, pero también mayores de 55.

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Luis Fernández manejando el torno. / GUSTAVO SANTOS

Sello Artesanía de Galicia

A esa faceta docente se suma la producción propia de Laura Puga y Luis Fernández. Sus objetos no se fabrican en serie, sino que forman pequeñas colecciones de piezas únicas que están a la venta bajo el sello de la red de Artesanía de Galicia, cuyo respaldo la artista considera fundamental para dar visibilidad y formación a los pequeños artesanos. En los últimos años han participado con este apoyo en cursos especializados sobre esmaltes y engobes impartidos por profesionales del sector.