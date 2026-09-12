Alfonso Rueda, un motero más en la ruta solidaria de la Guardia Civil de Pontevedra

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cambió este sábado el coche oficial por la moto para participar como un aficionado más en la primera Ruta Motera Solidaria organizada por la Guardia Civil de Pontevedra a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Pontevedra (Afapo), una iniciativa que unió la pasión por las dos ruedas con la recaudación de fondos y la sensibilización sobre este tipo de enfermedades.

La marcha arrancó a las 10.00 horas de forma simultánea desde cinco puntos diferentes de la provincia: Tui, O Porriño, Pontevedra, Cambados y Lalín. Rueda se incorporó al recorrido desde la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y compartió carretera con el resto de motoristas hasta el punto de encuentro establecido en A Seca, en Poio.

La primera edición de la cita nació con un marcado componente solidario, ya que la recaudación obtenida a través de las inscripciones se destinó íntegramente a Afapo. Días antes de su celebración, la iniciativa ya había logrado reunir a más de 300 participantes, una cifra que aumentó considerablemente al inicio de la marcha.

La llegada de las diferentes rutas a A Seca dio paso a una jornada de convivencia en la que la Guardia Civil mostró al público algunos de sus medios. La exposición incluía motocicletas, vehículos y otros recursos utilizados habitualmente por los agentes, además de contar con presencia de personal del instituto armado y actividades relacionadas con el carácter solidario de la convocatoria.

Alfonso Rueda pudo, así, disfrutar de una de sus conocidas aficiones mientras respaldaba una iniciativa que pretende consolidarse como punto de encuentro para los motoristas de la provincia y, al mismo tiempo, apoyar la labor que desarrolla Afapo.

Alfonso Rueda, este mediodía en la Concentración Mototurística Internacional Rías Baixas de Portonovo. / FdV

Pero la jornada motera del presidente autonómico no terminó en Poio. Horas después, al mediodía, Rueda se desplazó hasta Portonovo para asistir a la XXXVIII Concentración Mototurística Internacional Rías Baixas, que se desarrolla durante todo el fin de semana en la explanada de Baltar. La cita reúne un año más a aficionados llegados desde distintos puntos y coincide con el 40 aniversario del Moto Club Amigos de la Moto Sanxenxo.

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La concentración ofrece durante sus tres jornadas un amplio programa con exhibiciones, actuaciones musicales, mercadillo motero y diferentes propuestas para los participantes, además de las tradicionales salidas en grupo. La visita a Portonovo puso así el broche a un sábado especialmente ligado a las dos ruedas para el presidente de la Xunta, que disfrutó de una de sus grandes aficiones encadenando dos de las principales citas moteras celebradas este fin de semana en la provincia.