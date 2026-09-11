Vuelve Núbebes con un fin de semana de cuentos, música y marionetas para los más pequeños

La onceava edición de Núbebes, el festival de teatro para los más pequeños, acaba de presentar su programación, que se desarrollará en el Pazo da Cultura del día 2 al 4 de octubre y mezcla eventos gratuitos y de pago pensados para edades de entre cero y seis años.

El viernes 2 tendrá lugar la inauguración del festival a cargo del «muy querido» cuentacuentos Roque y otras artistas invitadas. La cita será a las 18.00 horas, en el auditorio del Pazo, y la entrada es gratuita. Durante 50 minutos, habrá música, teatro y marionetas.

Al día siguiente el festival empieza a las 11.30 horas con «Contos con Roque», un espectáculo de cuentos y monicreques de aproximadamente media hora de duración en el espacio de A Cova dos Libros Fantásticos. La entrada cuesta 3 euros, así como para el resto de los eventos de pago de Núbebes. A las 17.30 horas habrá otro pase de esta cita.

También a las 11.30 se celebrará el «Momento musical para familias con bebés», de Lydia Botana «Bolboreta», para un público infantil de hasta tres años. Tendrá más pases a las 17.00 y a las 18.00 horas y dura 35 minutos. También será de pago.

«A trompa non só é cousa de elefantes», desarrollado por Catro Cores, llegará a las 12.30 y a las 18.00 horas al Auditorio del Pazo da Cultura. «Unha festa de cans», el número de cuentos de Ángeles Goás, tendrá lugar en el Seminario del Pazo a las 12.30, 17.30 y 18.30 horas.

El domingo será el día más intenso. Comenzará con la «Guerra de almofadas con Roque» a las 11.15 y la entrada será gratis. Cada participante, tanto infantil como adulto, deberá llevar su propia almohada o cojín.

El programa «Son no berce», de música y exploración y para pequeños de hasta tres años, tendrá pases a las 11.45, 12.45 y 17.00 horas. Vero Rilo presentará el espectáculo de cuentos «Pelica de burra» a las 12.15 y a las 17.30, para el mismo rango de edad. La organización, Baobab Creacións, destaca estos dos eventos del calendario. La clausura será a las 18.30 a cargo de Roque y tras otra sesión de música, cuentos y marionetas de Dedín Dedín Dedal.

Las entradas ya están disponibles por internet en Ataquilla y se podrán conseguir también en el Pazo da Cultura. Las invitacines para las actividades gratuitas deberán recogerse igualmente en esta localización.

Además, en el vestíbulo del edificio estará habilitado el Recuncho das Núbebes, un espacio de juego libre para bebés y familias con horario de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.00 horas. El edil de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez, destacó que esta edición los organizadores tienen «el reto de convertir el Pazo en una cuna».

Baobab Creaciones y el propio concejal quisieron destacar durante la presentación que este festival puede ser el único en España con esta temática ya que existen muy pocas iniciativas pensadas para bebés. «Es el público más complicado que hay», en palabras de Gómez, porque «así como se enfadan y patalean si no les gustas también pueden no hacerte ningún caso».

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Por ello, señala que estas producciones son «extremadamente complejas y profesionales» y desde Baobab subrayan la originalidad y novedad de muchas de las propuestas.