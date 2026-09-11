A Telleira empieza una nueva vida

El Centro de Interpretación de A Telleira en Vilalonga, sin uso durante años, abrió ayer de nuevo sus puertas tras una profunda remodelación interior y exterior que supuso una inversión de casi un millón de euros. El alcalde, Telmo Martín, acompañado de miembros del gobierno, así como representantes del BNG y del PSOE, y de representantes de más de una veintena de colectivos de la parroquia visitaron las renovadas instalaciones. También asistieron representantes de Turismo de la Xunta de Galicia, así como representantes de Seo BirdLife.

La edificación original, ejecutada en el año 2003 con una superficie de 2.504 metros cuadrados, requería una intervención profunda. Hoy, tras una rehabilitación integral y una dotación de equipamiento de vanguardia, el edificio se transformó por completo en un modelo de eficiencia energética», explicó Martín en la entrada al Centro de As Telleiras. En la misma línea, pidió a los vecinos colaboración para «cuidar y disfrutar de estas instalaciones en un espacio protegido como este» con las que se busca preservar la memoria histórica y actual de la parroquia de Vilalonga.

La directora de la musealización, Luisa Castro, fue la encargada de realizar la visita y el recorrido por los distintos espacios y temáticos de la zona expositiva.

La museografía del centro se sustenta en una diversidad de soportes gráficos que desempeñan un papel crucial al permitir una visualización detallada y atractiva de los ecosistemas, facilitando la comprensión de la relación entre el territorio y su flora y fauna.

Noticias relacionadas

Las instalaciones estarán abiertas de lunes a viernes por la mañana durante todos los meses del año. Serán atendidas por personal de Medio Ambiente y el horario será de 9.00 a 15.00 horas. El colectivo Seo BirdLife también colaborará desde un espacio en A Telleira con la difusión de la riqueza ornitológica en un área catalogada como humedal de importancia internacional bajo el Convenio Ramsar, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Red Natura 2000. La actuación fue sufragada a través del Plan de Sostenibilidad Turística de los fondos europeos.