El PP de Pontevedra pide recuperar la Plaza de la Libertad y su antigua cafetería

El Partido Popular de Pontevedra ha reclamado al gobierno local que aclare qué previsiones tiene para la Praza da Liberdade y, en particular, para el inmueble de la antigua cafetería, cerrado desde finales de 2017 y para el que el Concello anunció en 2022 su intención de habilitar un local social.

El presidente local y portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, visitó este viernes la zona y criticó el estado de conservación del espacio. Según señaló, la plaza presenta zonas ajardinadas sin desbrozar y el antiguo establecimiento continúa sin uso.

Domínguez recordó que en 2022 el Concello descartó recuperar la actividad hostelera en el inmueble después de varios intentos fallidos para adjudicar su explotación. La alternativa anunciada entonces era transformar el local en un espacio de uso social para la Federación de Asociaciones de Vecinos Castelao.

El portavoz popular pide ahora información sobre la situación de aquel proyecto y sobre posibles actuaciones de mejora en la plaza. «¿Dónde está el nuevo local social que se iba a abrir en la cafetería? ¿Dónde está la reforma de la plaza?», preguntó.

El PP considera que el inmueble podría destinarse a asociaciones y colectivos de la ciudad que necesitan espacios para desarrollar sus actividades y reclama que se evite que continúe cerrado y sin una utilidad definida.

Domínguez enmarcó además esta situación en las críticas de su grupo a la gestión de otros equipamientos municipales actualmente sin actividad o con proyectos pendientes. Entre ellos mencionó el Teatro Principal, el CITA y el Gastroespazo situado en la planta superior del Mercado de Abastos.

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Los populares reclaman, en definitiva, que el Concello concrete el futuro tanto de la antigua cafetería como del conjunto de la Praza da Liberdade y defina los plazos de las actuaciones previstas para recuperar este espacio municipal.