El Pont-Up Store 2026 se inaugura con el éxito de los proyectos de moda y artesanía

La inauguración del Pont-Up Store 2026 reunió a un amplio público alrededor de emprendimientos variopintos que pasaban por iniciativas en moda sostenible, proyectos audiovisuales o creaciones artesanales.

En su edición número trece, la feria cuenta con 48 entidades colaboradoras de las cuales 33 cuentan con su propio «stand» en la carpa de la plaza de España. La convención, según declaró el presidente de Pont-Up Store Pedro Figueroa, busca potenciar modelos de emprendimiento sostenibles, sociables y transformadores, capaces de crear comunidad.

Así, los proyectos amparados en la en la feria están inscritos en sectores en novedosa exploración como la biotecnología, inteligencia artificial, transición energética, transparecia de conocimiento o nuevos servicios, pero también ponen en valor planes nacidos por la innovación en la artesanía, la cultura, la economía circular y la producción agroalimentaria. Se mostraron proyectos de diferentes lugares de Galicia, pero sobre todo de pequeñas localidades, del rural y de universidades como la de Vigo.

Del sector textil se presentó, por ejemplo, la marca Chissio, llegada de A Coruña. La presencia de esta firma tiene una finalidad solidaria: donar los ingresos a la investigación del cáncer de pancreas. El fundador inicial de Chissio murió con 27 años por esta enfermedad y el equipo recogió sus diseños para retomar la actividad de la empresa. En el Pont-Up expusieron su línea de ropa «streetwear» y otra colección más formal.

En el ámbito de la moda y los pequeños diseñadores también se encontraba Aurarte, una marca de joyas creadas a partir de residuos recogidos en las playas: «Hago una limpieza en las playas y también trabajo con microplásticos y vidrios», explicó Claudia, su fundadora. El curioso procedimiento se basa en encapsular pedazos de plástico y cabos en resina ecológica.

«Todo lo hago manualmente. Lo que hago primero es triturar y desfribar los plásticos. Luego lijo y pulo todo. Es un proceso creativo laborioso y lleva mucho tiempo». Aurarte fue uno de los «stands» más concurridos de la feria, respondiendo muchas preguntas con ventas notables.

Otro proyecto que atrajo mucha atención de los asistentes fue la productora A Furna, una cooperativa audiovisual afincada en A Costa da Morte: «Estamos especializadas en temas culturales, sobre todo en el género de documental social», explicaron las representantes Uxía e Illa.

Estos dos proyectos presentaban un producto y un servicio muy concretos; no así la empresa Miniplanta. La primera impresión que daban era la de un puesto de venta de plantas, pero más allá de eso lo que buscan es crear una sensación con el producto.

«Tenemos una selección de plantas que son purificadoras. Existen estudios que aseguran que son buenas para la tranquilidad y rebajar el estrés, entonces solo verte rodeado de verde aumenta el bienestar», explicaron sus representantes Ángela y Esperanza. Y de ahí sale la línea para las oficinas bajo el lema «Miniplanta para tu empresa». Las macetas minimalistas en las que vienen los ejemplares están hechas «por uno de los solo 300 alfareros que quedan en España».

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Por el lado de las habilidades se presentó la soprano Bonnie Cooper, una cantante profesional canadiense «enamorada de Galicia» que ofrece sus clases en diferentes modalidades de canto. «Ópera, zarzuela, músicas del mundo para los peques y clases para bebés», ese es su rango. Llegó al Pont-Up Store porque una amiga la impulsó a verse a sí misma como emprendedora, y así se atrevió a presentar su candidatura.