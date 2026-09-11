Poio roza el 100 % de su ocupación turística en agosto

El municipio de Poio cerró un agosto excepcional en términos de ocupación turística con una media del 95,39 %; una cifra récord que, en la práctica, supuso «colgar el cartel de completo». La concejala de Turismo, Rocío Cochón, destacó que la tasa de ocupación creció 3,59 puntos con respecto a la registrada en el mismo mes de 2025. Esto se consiguió, además, en un momento en el que Poio dispone de la mayor oferta de su historia con 4.943 plazas.

Cochón presentó hoy el balance mensual durante una visita a Apartamentos Xulia, en Raxó, acompañada por los propietarios Xulia Souto y Ramón González. Para la concejala, los datos confirman el «estado de gracia» del turismo local y consolidan el municipio como un destino de referencia, con capacidad para seguir creciendo «tanto en cantidad como en calidad».

Las oficinas municipales de información turística recibieron el anterior mes a 4.501 usuarios, de los cuales la mitad fueron atendidos en la oficina temporal de la Festa do Mar. En esta fecha se registró una importante subida de usuarios internacionales.

Al mismo tiempo, el Puerto Deportivo de Combarro registró prácticamente un pleno durante agosto y mantuvo su liderazgo como la marina con mayor número de tránsitos de la provincia, con 125 embarcaciones de 11 países.

Asimismo, las variantes del Camino que atravesaron Poio continuaron ganando fuerza: 1.733 peregrinos sellaron sus credenciales en el Mosteiro o en el Ayuntamiento, siendo aproximadamente la mitad de ellos extranjeros de más de 40 estados. «Todos estos datos, y las impresiones que recibimos del sector, hablan de una capacidad cada vez mayor para atraer visitantes internacionales», añadió Cochón.

La edil subrayó que estos resultados extraordinarios se extendieron por todo el municipio. En Raxó, la ocupación ascendió al 97 %. Apartamentos Xulia celebró recientemente su vigésimo aniversario. En palabras de Cochón, es ya un establecimiento histórico que contribuyó a desarrollar la localidad como un punto turístico fundamental. Pese a ser la parroquia más pequeña, demostró «personalidad propia y una amplísima oferta».

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Finalmente, la responsable de Turismo se aventuró a decir que los excelentes datos de julio y agosto, unidos a las buenas previsiones, «son la base ideal sobre la que impulsar la desestacionalización».