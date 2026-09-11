Muere el pintor Celso Varela, una vida dedicada a retratar el paisaje y las gentes de Pontevedra

El pintor Celso Varela, una de las figuras reconocibles de la pintura figurativa pontevedresa de las últimas décadas, falleció el pasado jueves y el sepelio se celebró en la intimidad, como él deseaba, según han confirmado fuentes de la familia. Había estado hospitalizado en los últimos meses por un problema de salud.

Nacido en 1952 en Briallos, en el municipio de Portas, Varela hizo de la pintura una forma de vida, tanto que era habitual verlo creando en las calles de Pontevedra, en importantes enclaves como las inmediaciones de A Peregrina o el parque de las Palmeras.

Esencialmente autodidacta, completó su formación a través del estudio, los viajes y distintas estancias en ciudades como Madrid, París y Londres, donde tuvo contacto directo con algunas de las grandes colecciones y corrientes de la pintura europea.

Su relación con el arte había comenzado muy pronto, siendo muy joven. Su primera exposición individual tuvo lugar en 1976 en la Sala Torrado de Pontevedra. Aquella muestra abrió una trayectoria que se prolongaría durante décadas y que llevó su obra por distintos espacios de Galicia y de otras ciudades españolas y europeas.

Un credor unido a Pontevedra

En los últimos años, Celso Varela se había convertido en una presencia habitual en las calles de Pontevedra. Caballete, lienzo y pinceles en mano, trasladó su estudio al espacio público para pintar algunos de los lugares más reconocibles de la ciudad.

La iglesia de A Peregrina, la calle Michelena, las plazas y otros rincones del casco urbano pasaron por sus lienzos. El propio pintor explicaba su fascinación por Pontevedra y encontraba en sus edificios, sus calles y su vida cotidiana motivos suficientes para seguir trabajando. «Empecé pintando paisajes desde la ventana, pero sentí la necesidad de llevar mi arte a la calle, de situar a mis modelos en escenarios reales», explicaba Varela en una entrevista a FARO en 2025.

«Me interesan personas de todas las edades y apariencias, desde una joven que estudia a un trabajador de un supermercado, todos me resultan interesantes», afirmaba entonces, destacando la diversidad de sus modelos. Sin embargo, subrayaba que la mayoría son mujeres: «El 95% son mujeres, porque mi pintura es también un homenaje a ellas. Creo que tienen otra sensibilidad».

La creación en la calle también le llevó en los últimos meses del año pasado a la vecina ciudad de Vigo, donde pintó en Príncipe

El retrato ocupó también un lugar destacado en su producción. Durante años se interesó especialmente por personajes populares y personas anónimas de las calles pontevedresas, a las que otorgaba protagonismo mediante la pintura. Su estudio estaba ubicado en la calle Pastor Díaz de Pontevedra, muy cerca de su vivenda personal en la ciudad, en Arquitecto de la Sota.

Una trayectoria de medio siglo

A lo largo de cerca de cinco décadas de trabajo, Varela fue desarrollando una pintura marcada por el paisaje, la figura humana, los interiores, las naturalezas muertas y el retrato.

Desde su primera exposición individual, la de 1976 en la Sala Torrado, Celso Varela protagonizó una veintena de muestras individuales en Galicia, París y Roma. En la capital italiana expuso en 2014 en el Instituto Cervantes, en una muestra inspirada por un poema de Manuel Álvarez Torneiro. Posteriormente, realizó una estancia como artista invitado en la Academia de España en Roma, donde permaneció durante un mes dedicado a la pintura. Su obra formó parte, además, de trece exposiciones colectivas celebradas en distintas localidades gallegas y en Madrid.

Entre los momentos destacados de su trayectoria figura la exposición «Briallos Paradiso», presentada en 2013 en el Sexto Edificio del Museo de Pontevedra. La muestra reunía alrededor de medio centenar de obras y constituía una particular mirada artística hacia su lugar de nacimiento y hacia el paisaje que había acompañado al pintor desde la infancia.

También expuso en París, donde su obra pudo verse en la Galerie Leonardo, consolidando una proyección internacional que nunca lo alejó de sus raíces.

Autodidacta por elección

Pintor figurativo, en sus trazos se aprecian influencias del impresionismo, el expresionismo y la abstracción, aunque sin adscribirse de manera concreta a ninguno de estos movimientos. Artista autodidacta, Varela desarrolló su obra mediante una técnica temperamental e impulsiva, caracterizada por un cromatismo intenso. A partir de los métodos y elementos tradicionales de la pintura, logró construir un lenguaje plástico plenamente contemporáneo y personal.

Sobre su obra se pronunciaron a lo largo de los años críticos, poetas, pintores y escritores como Manuel Torres, Solla, Ruibal, X. Antón Castro, Suso Varela, Alfredo Conde, José Pérez-Guerra y Tomás Paredes.

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Varela defendió durante toda su carrera una manera de pintar sustentada en la observación, el sentimiento y el trabajo constante. Su obra permaneció ligada a los procedimientos tradicionales de la pintura, pero siempre desde una mirada contemporánea y profundamente personal. Con su muerte desaparece un artista estrechamente asociado a la vida cultural de Pontevedra y a una forma de entender la pintura basada en mirar detenidamente aquello que lo rodeaba. También las charlas que mantenía con sus conocidos cada aterdecer cuando abandonaba el estudio después de haber estado dedicado toda la jornada a hacer lo que más le gustaba: crear.