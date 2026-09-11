La FP en Pontevedra, una vía segura al empleo ante la creciente escasez de profesionales

La Formación Profesional continúa reforzando su papel como una de las principales vías de acceso al mercado laboral. Así lo destacó este viernes en Pontevedra el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante una visita al CIFP A Xunqueira, donde puso el acento en la capacidad de estas enseñanzas para ofrecer oportunidades a personas con perfiles muy diferentes y, al mismo tiempo, «proporcionar a las empresas los profesionales cualificados que necesitan».

El centro pontevedrés, con alrededor de 1.400 estudiantes, ha incrementado en los últimos años tanto su alumnado como su oferta formativa. La inserción laboral es, precisamente, uno de sus principales puntos fuertes. Su nueva directora, Ana González, asegura que la tasa es «altísima» y señala que, en algunos ciclos de FP Dual intensiva, la demanda procedente de las empresas llega incluso a superar al número de alumnos interesados en cursarlos.

«Tenemos más demanda por parte de las empresas que alumnado que solicita plaza en esos ciclos», explicó González, una situación que refleja la estrecha conexión de la Formación Profesional con el tejido productivo.

Durante la visita, Rodríguez dio a conocer dos modalidades que ejemplifican ese objetivo de combinar formación e inserción: la FP Básica y la FP Acelerada. Esta última, implantada por segundo año en Galicia, ofrece una formación concentrada de entre cuatro y seis meses dirigida especialmente a personas que están fuera del sistema educativo y necesitan obtener rápidamente una cualificación profesional que facilite su acceso al empleo.

A Xunqueira estrena este curso el ciclo medio acelerado de «Preparación, protección y embellecimiento de superficies de carrocerías», con 14 alumnos. Esta modalidad está experimentando un fuerte crecimiento: las solicitudes se han duplicado en Galicia con respecto a su primer año de implantación.

Rodríguez vinculó este incremento con la necesidad de cubrir puestos en sectores con dificultades para encontrar trabajadores cualificados. El objetivo, señaló, es formar en poco tiempo a personas sin acreditación profesional para que puedan incorporarse «prácticamente de manera inmediata» al mercado laboral. De esta forma, añadió, se cierra un «círculo virtuoso»: el alumno adquiere una profesión y las empresas encuentran personal preparado.

Visita institucional del conselleiro de Educación a uno de los talleres del CIFP A Xunqueira de Pontevedra. | GUSTAVO SANTOS

La otra vertiente es la FP Básica, concebida como una segunda oportunidad para jóvenes que han tenido mayores dificultades en su trayectoria académica. A Xunqueira cuenta con el ciclo básico de «Carpintería y mueble», que suma este curso 27 matriculados entre primero y segundo y que apuesta por una metodología práctica y conectada con el entorno.

Ana González destacó los resultados del proyecto desarrollado con este alumnado durante el pasado curso para combatir el fracaso académico y favorecer su permanencia en el sistema educativo. «La mayor parte sigue estudiando», subrayó. La directora percibe también un cambio en la actitud de los estudiantes: «Se les veía contentos de venir y orgullosos de continuar».

La oferta se produce, además, en un contexto de máximos de matriculación. Tal y como informa la Xunta, Galicia dispone este curso de 50.244 plazas de nuevo ingreso en FP, un 2,2% más que el anterior, de las que casi 17.000 corresponden a la provincia de Pontevedra. Cerca de un centenar son plazas de nuevo ingreso en el CIFP A Xunqueira.

Con la matrícula todavía abierta hasta finales de septiembre, Rodríguez animó a quienes dudan entre continuar estudiando o buscar empleo a considerar la FP. «Son oportunidades para las personas, pero también para las empresas», resumió.

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Un binomio formación-empleo que en centros como A Xunqueira se traduce cada vez más en un tránsito directo desde las aulas hacia el mercado laboral para paliar la tan creciente falta de profesionales generalizada en el país.