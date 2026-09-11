Ence invierte 30 millones en su planta de Lourizán para reciclar agua y no captar del Lérez

Ence cifra en más de 30 millones de euros sus inversiones en la planta de Lourizán «en proyectos innovadores destinados a la recirculación del agua y a la regeneración del agua procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbanas de Os Praceres». Así lo detalla en un comunicado donde explica las labores efectuadas en los últimos años en la fábrica para reciclar agua y que se han expuesto este viernes a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante una visita al complejo.

Esta visita se produce en plena alerta por escasez de agua en el río Lérez, con una veintena de municipios en esta situación y con limitaciones de consumos superfluos. La última actualización de esta alerta se acordó este jueves al mantenerse el nulo impacto de las lluvias en el caudal del río, que sigue por debajo de un metro cúbico por segundo.

Al respecto, Ence explica que estas actuaciones, que «reflejan el compromiso de Ence con la economía circular, la innovación y el uso eficiente de los recursos naturales», permiten operar sin consumir agua del río Lérez y mantener la actividad de la instalación durante episodios de bajo caudal.

Asegura que «desde el pasado mes de agosto, fecha en la que se puso en marcha el proyecto de regeneración de agua de la depuradora, la biofábrica no ha consumido agua del río para su proceso industrial, convirtiéndose en la primera del sector que emplea este método innovador».

La protección del Lérez y el abastecimiento de agua a la población «constituyen una prioridad para Ence», afirma la compañía, que detalla que «desde hace años desarrolla una estrategia de mejora continua dirigida a mejorar la eficiencia en el uso del recurso, incrementar la recirculación interna y aprovechar fuentes alternativas de suministro, en el marco de su estrategia de independencia hídrica del río Lérez».

En este sentido, indica que desde 2024 tiene operativo un sistema que recupera el efluente tratado de la propia planta de Lourizán y lo recircula para volver a utilizarlo en el proceso industrial antes de su envío al emisario submarino.

El proyecto cuenta con una capacidad de recirculación de 500 metros cúbicos por hora y permite reducir hasta un 60% el consumo de agua, según sus datos Para hacerlo posible, la compañía ha incorporado equipos de ultrafiltración y sistemas de tratamiento terciario de efluentes.

Esta iniciativa complementa otras medidas implantadas en la fábrica, como la recuperación de condensados, la reutilización de aguas blancas para el lavado de la pasta y la aplicación diaria de un procedimiento operativo con más de 30 puntos de control en siete áreas de la instalación.

La segunda línea de actuación consiste en regenerar el agua procedente de la depuradora de Os Praceres, que anteriormente se enviaba al emisario submarino, para emplearla en el proceso industrial de la planta.

El proyecto de I+D aplica un tratamiento avanzado que comienza con la desinfección del efluente mediante luz ultravioleta. Después, el agua pasa por procesos de desnitrificación, filtración y ósmosis inversa hasta alcanzar la calidad necesaria para su uso industrial.

Tras su utilización en la fábrica, el agua se somete a un proceso de depuración que garantiza el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Autorización Ambiental Integrada de Ence.

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Los proyectos de recirculación y regeneración, «que reflejan el compromiso de Ence con la economía circular, la innovación y el uso eficiente de los recursos naturales, se apoyan en una trayectoria de mejora continua iniciada en 2018 mediante la estandarización de procesos y la recuperación interna del agua de los circuitos de fabricación», concluye la compañía, que añade que «como resultado del conjunto de las iniciativas, la biofábrica ha reducido en un 43% el consumo específico de agua entre 2017 y 2026».