La Diputación de Pontevedra aprueba ocho millones para su plan extraordinario de infraestructuras deportivas

La Diputación de Pontevedra ha aprobado este viernes en un pleno extraordinario las bases y la modificación presupuestaria necesaria para dotar con ocho millones de euros la cuarta edición del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, dirigido a los 59 municipios de la provincia con menos de 50.000 habitantes.

La sesión, correspondiente al pleno que debía haberse celebrado el pasado mes de agosto, ha dado luz verde a un programa destinado a financiar actuaciones de construcción y mejora de instalaciones deportivas, adquisición de terrenos para este tipo de usos y compra de equipamiento y material para la práctica deportiva.

El reparto de los fondos contempla una cantidad fija de 75.000 euros para cada municipio, que representa el 55 por ciento del presupuesto asignado, mientras que el importe restante se distribuirá conforme a criterios objetivos vinculados principalmente a la población.

Durante la sesión también han sido aprobadas, con los votos favorables del Grupo Popular y el rechazo de PSOE y BNG, dos mociones presentadas por los 'populares'.

Una de ellas aborda la defensa de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y reclama al Gobierno central la adopción de medidas extraordinarias ante la situación registrada en Ceuta.

La segunda propuesta plantea la puesta en marcha del denominado 'Pacto por Peinador' y pide al Ayuntamiento de Vigo que se incorpore al movimiento institucional para impulsar la recuperación de la actividad del aeropuerto vigués.

Por su parte, las dos iniciativas defendidas por el Grupo Socialista, dirigidas a la Xunta de Galicia, no han prosperado. Las propuestas reclamaban medidas relacionadas con la gratuidad de los libros de texto y con la financiación íntegra del Servizo de Axuda no Fogar.

En el transcurso de la sesión plenaria el portavoz del BNG en la Diputación y concejal pontevedés, César Mosquera, ha ofrecido a la institución provincial asumir la gestión del abastecimiento de agua en alta del sistema del río Lérez y prestar directamente el servicio a los municipios que se suministran de la red de la capital.

Mosquera ha realizado la propuesta después de que el presidente provincial, Luís López, acusase al Ayuntamiento de Pontevedra de «hacer negocio con el agua». El nacionalista ha rechazado esta afirmación y ha asegurado que el servicio genera al Consistorio capitalino un déficit de cientos de miles de euros.

En este sentido, ha defendido que Pontevedra paga por el agua más de lo que cobra a los ayuntamientos a los que la suministra y ha destacado que sus tarifas se encuentran entre las más bajas frente a las de otras ciudades.

«Si saben la solución, le hago la oferta formal para que la gestión sea provincial», ha señalado Mosquera, quien considera que esta fórmula podría ser más sencilla que constituir una mancomunidad, al contar la Diputación con competencias de asistencia y cooperación a los municipios.

Por otra parte, la Diputación de Pontevedra ha aprobado el reparto de 6,6 millones de euros del plan 'Vía Depo' entre 49 de los 59 ayuntamientos beneficiarios, lo que supone ejecutar el 82% de los 8 millones de euros presupuestados en este programa extraordinario para reparar los daños provocados por los temporales de invierno en las carreteras de titularidad municipal.

El presidente de la institución provincial, Luis López, ha dado cuenta de los acuerdos adoptados durante una comparecencia en la que ha destacado el volumen de recursos movilizados coincidiendo con el inicio del nuevo curso político.

El plan 'Vía Depo' permitirá a los municipios acometer actuaciones como la renovación de firmes, la mejora de trazados, la estabilización de muros de contención, el refuerzo de los sistemas de drenaje o la reparación de accesos a playas y paseos.

Por comarcas, los municipios de O Morrazo recibirán 350.000 euros, mientras que doce de O Salnés y Arousa contarán con 1,16 millones. Once ayuntamientos del entorno de Pontevedra dispondrán de 1,36 millones y otros siete de las comarcas de O Deza y Tabeirós-Terra de Montes accederán a 1,65 millones. Asimismo, 16 ayuntamientos del área de Vigo y del sur de la provincia recibirán 2,1 millones de euros.

López ha reivindicado la rapidez con la que la Diputación ha puesto en marcha este programa, aprobado el pasado mes de abril. Según ha señalado, apenas cuatro meses después de anunciarse, la institución provincial ya ha concretado la distribución de los fondos entre los municipios beneficiarios.

A su vez, la junta de gobierno ha adjudicado por 3,3 millones de euros las obras destinadas a mejorar la eficiencia energética del Centro Príncipe Felipe, la Escuela Infantil y el local de la Asociación Alba.

La intervención principal, en el edificio de la escuela infantil, está previsto que comience el próximo mes de noviembre e incluirá la renovación integral de la fachada, la sustitución de las carpinterías exteriores y la impermeabilización de las cubiertas.

«Estamos impulsando una de las inversiones más importantes de la historia del Centro Príncipe Felipe coincidiendo con su 50 aniversario», ha destacado López.

La institución provincial también ha aprobado el expediente para contratar la reforma de la calle Hortas Reais, en Baiona, con un presupuesto de 350.000 euros. La actuación se integra en el PAI Val Miñor, el proyecto de transformación urbana de Baiona, Nigrán y Gondomar coordinado por la Diputación y cofinanciado por la Unión Europea.

El objetivo es transformar esta vía de transición en un espacio de uso público, con una intervención que priorice al peatón frente al tráfico rodado. «Donde antes había coches, ahora buscamos que haya personas», ha explicado el presidente provincial.

En la reunión de este viernes también se ha dado luz verde a más de 1,6 millones de euros del Plan Máis Provincia destinados a financiar diferentes actuaciones en ocho municipios.

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Entre los proyectos aprobados figuran 66.000 euros para Bueu, destinados a obras de saneamiento y pavimentación y a la instalación de mobiliario urbano, y casi 70.000 euros para Moraña, que se emplearán en la instalación de alumbrado público en la senda de Alberguería.