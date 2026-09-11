Ocho millones
La Diputación inicia en A Lama el reparto de los fondos Vía Depo
Se destinan a reparar carreteras municipales dañadas por los temporales
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, informó ayer del inicio del reparto de los 8 millones de euros del Plan Vía Depo a los 59 municipios beneficiarios de este programa aprobado en el pasado mes de abril para ayudar a reparar los daños causados por los temporales de invierno en las carreteras de titularidad municipal. En una visita al Concello de A Lama y acompañado por el alcalde David Carrera, López adelantó que hoy viernes se aprobarán las primeras ayudas, entre las que se encuentra una subvención de 154.000 euros para la conservación y mejora de trece caminos de los lugares de Cambeses, Firveda, A Barcia, Covelo, Cotiño, Verducido, Covelo, Cernedo, Portabeleira, Firveda-O Pelete, Ermitas, Gesta y Seixido del término municipal de A Lama.
«Empezamos el curso al modo Diputación: recorriendo la provincia, movilizando recursos para los municipios y avanzando en la seguridad vial de las carreteras, en este caso las de titularidad municipal», explicó López en un encuentro con vecinos después de recorrer uno de los tramos del lugar de Covelo.
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