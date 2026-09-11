El Concello de Pontevedra insta a la Xunta a gestionar el uso de las parcelas vacías de O Campiño

El alcalde, Miguel Fernández Lores, visitó este viernes el polígono industrial de O Campiño para ver el desarrollo de los trabajos de mejora de sus infraestructuras en compañía del concejal de Servizos urbanos básicos, Xaquín Moreda, de técnicos municipales y responsables de la empresa Covsa que ejecuta los trabajos. Los trabajos se centran en el asfaltado integral de todas las calles del parque empresarial, lo que supone la pavimentación de un total de 34.000 metros cuadrados de superficie. Una vez extendido el asfalto y elevadas las arquetas, se procederá a la nueva señalización vial y al repintado de los aparcamientos, que se diseñará específicamente para garantizar una margen de giro adecuado a los camiones en los accesos a las naves. La previsión es completar la extensión del firme a lo largo de la próxima semana.

Lores destacó la relevancia de actuar en un recinto donde operan 48 empresas y trabajan alrededor de 1.500 personas. El regidor instó a la Xunta de Galicia a habilitar mecanismos para facilitar la ocupación de las parcelas pendientes de construcción -como los 26.000 metros cuadrados de la antigua Cementos Cosmos- y a impulsar la ampliación del polígono.

Aunque todos los solares empresariales de O Campiño se vendieron hace años, algunos de ellos no llegaron a ocuparse y el Concello lamenta que haya suelo industrial improductivo en el recinto. En cuanto a su ampliación, aún en fase inicial de tramitación,

El plan inicial de ampliación del parque empresarial de O Campiño, en Pontevedra, se apostaba inicialmente por una superficie total de más de 320.000 metros cuadrados, con un centenar de parcelas afectadas en la parroquia de Marcón. Sin embargo, los derechos mineros de una cantera cercana obligaron a recortar de forma notable estas previsiones iniciales y el informe de sostenibilidad (Peose) que la Xunta expuso en su día al público establece un ámbito total de apenas 160.000 m2. De ellos, poco más de la mitad, 89.189, se destinarán a parcelas lucrativas, es decir, de uso empresarial. A una media de 2.500 metros cada una, apenas se podría habilitar una treintena de espaciosa industriales.

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Los trabajos de pavimentación en O Campiño, que representan el 75% de la superficie del ámbito industrial planificado, se enmarcan en el lote 3 (parques empresariales) del plan municipal de firmes, en el que también se incluyó el polígono de O Vao y que fue adjudicado a la empresa Covsa por 1.072.004 euros. El alcalde también visitó estas obras. La actuación forma parte del desarrollo global del macrocontrato de rehabilitación de firmes del municipio, adjudicado por una inversión total de 4,4 millones de euros. Este plan abarca más de 191.000 metros cuadrados de superficie y casi 40 kilómetros de carreteras repartidos en cuatro lotes territoriales: casco urbano, barrios, parques empresariales y medio rural.