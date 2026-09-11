Caldas ejecuta una nueva pasarela sobre el río Bermaña

El río Bermaña contará con una nueva pasarela en los próximos meses, gracias a un proyecto impulsado por el Concello de Caldas de Reis, en la que se hace especial hincapié en la seguridad vial. El alcalde, Jacobo Pérez, explica que en las próximas semanas darán comienzo los trabajos de instalación de la nueva estructura, que unirá la zona de A Tafona con A Rúa Sardanela.

El regidor caldense explica que esta actuación se hace necesaria debido al elevado tránsito peatonal que se produce en este enclave, debido a la cercanía del nuevo Fogar do Maior, inaugurado hace menos de un año. «Con esta pasarela lo que hacemos es facilitar el desplazamiento a pie de usuarios de las instalaciones, así como al resto de vecinos y de visitantes, de una manera mucho más ágil y segura», indicó.

La dotación de este paso sobre el río Bermaña hará que ya no sea preciso que los viandantes tengan que caminar por el tramo de la carretera N-640 que va desde el final de la calle Juan Fuentes hasta A Tafona, donde la acera es más estrecha.

La obra será ejecutada por la empresa Umia Metal, que ya desarrolló tareas similares en la zona anteriormente. El presupuesto asciende la algo más de 20.000 euros, que se financian a través de fondos gestionados a través del Programa +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

El proyecto contempla el diseño de la nueva pasarela como una estructura metálica ligera, adaptada para el acceso exclusivo apra peones. Será una infraestructura funcional adaptada también a las características singulares del entorno, que facilita su integración de manera armónica, al tiempo que se cumple con el objetivo de reforzar la seguridad peatonal.

Tal y como figura en la memoria técnica, la estructura metálica estará revestida con fibra de madera y polímetros resistentes a la humedad y al desgaste, además de una baranda de acero. También se habilitará una luminaria led, que se conectará al sistema de alumbrado municipal.

Noticias relacionadas

El plazo de ejecución de la obra es de tres meses, por el que, si no se produce ningún imprevisto, la pasarela estará operativa a principios de 2027. «Estamos hablando de un enclave que, además de su belleza y singularidad, es lugar de paso muy habitual para un gran número de personas, por el que trabajamos para garantizar su seguridad y comodidad», finalizó Jacopo Pérez.