Memoria histórica
Bóveda e moitos máis
A exposición ‘Castelao. A derradeira leición do mestre’ no Museo de Pontevedra puxo o foco este ano sobre Alexandre Bóveda, a figura central da obra que pódese ver ata a día 27. Pero a Fundación Bóveda quixo que a homenaxe ás víctimas pola represión franquista chegara a moitos fusilados máis
N. D.
Hai uns días chegaban temporalmente ao Museo as cascas do piñeiro da Caeira (Poio) fronte ao que foi fusilado Alexandre Bóveda e que recolleu e gardou durante décadas a súa viúva, Amalia Bóveda. Fronte a ese piñeiro tamén foron fusilados o 12 de novembro de 1936 outras dez persoas condenadas polo seu apoio á República: Víctor Casas, Amancio Caamaño, José Adrio, Germán Adrio, Telmo Bernárdez, Paulo Novás, Ramiro Paz, Luis Poza, Benigno Rey e Juan Rico.
E a Fundación Bóveda rendeu onte homenaxe a todos os que «deron a súa vida por Galicia», como destacou o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, no acto celebrado no Museo, con representantes da Fundación e familiares de outros fusilados. No acto interviron Ángeles Tilve, directora do Museo, David Otero, vicepresidente da Fundación, o historiador da represión Pepe Álvarez e Amalis Bóveda, filla de Alexandre.
Castelao pintou ‘A derradeira leición do mestre’ para o Centro Orensano de Buenos Aires no ano 1945 e foi cedido para esta exposición polo Centro Galicia de Buenos Aires. Rodeando á obra que representa o fusilamento de Alexandre Bóveda está a primeira edición de ‘Sempre en Galiza’ e o seu manuscrito orixinal, dedicada a Bóveda.
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