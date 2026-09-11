La apuesta por reforzar el Mercado de Pontevedra se inicia con su primera gran reforma en veinte años

A punto de cumplirse 23 años desde la reinauguración del Mercado, que se produjo en octubre de 2003, el histórico edificio de la calle Sierra afronta su primera gran reforma para fortalecer su actividad. Tras aquella restauración integral, que supuso desmontar por completo el edificio, ejecutar un parking subterráneo y la reconstrucción posterior, la Plaza de Abastos ha vivida altibajos en su funcionamiento y varios intentos por su revitalización no llegaron a buen puerto.

Ahora se afronta un plan que establece la modernización de las instalaciones y un nuevo intento de que reactivar el Gastroespazo. Así, la empresa pontevedresa Ramírez ha iniciado ya unos trabajos de 515.000 euros para resolver las deficiencias de aislamiento térmico y lumínico del edificio. La actuación se centra en la renovación de los lucernarios para evitar que la luz solar y el calor afecten directamente a los puestos de producto fresco (pescado, fruta y flores) de la planta baja. Los trabajos obligan a instalar un amplio entramado de andamios que obliga a cambiar algunos puestos del pasillo central.

Después de un estudio demorado, se optó por una intervención por fases. En esta primera etapa, se sustituye la actual cubierta de vidrio por vidrios tecnológicos de control solar que filtran los rayos infrarrojos y se instala una «segunda piel» interior. Esta nueva estructura, diseñada por la arquitecta Magdalena Portela, no solo mejorará las condiciones higiénico-sanitarias y de confort, sino que integrará una intervención artística retroiluminada con led y permitirá una limpieza más fácil y ventilación, según detalla el Concello, que añade que la obra requerirá un refuerzo previo de la estructura debido al aumento de peso de los nuevos materiales.

«Queremos transformar el mercado en un equipamiento no solo gastronómico, sino también cultural, sin perder su esencia de plaza», señalaba en su día la concejala Anabel Gulías para explicar sus objetivos.

El plazo estimado es de dos meses, con el Mercado en funcionamiento. Pero las mejoras, las de mayor calado en dos décadas, no se quedarán aquí. El Concello trabaja ya en las siguientes fases, que incluirán la instalación de sistemas de climatización y ventilación mecánica, el cierre de los arcos de la calle Sierra y mejoras en el aislamiento acústico.

Paralelamente, se espera que en otoño lleguen los nuevos adjudicatarios del Gastroespazo, en la planta alta del Mercado, apenas sin uso desde hace años. En julio pasado, el gobierno local daba luz verde a la concesión de licencias para el ese recinto por un periodo de tres años, desatascando la ocupación de varios de sus puestos vacantes. La resolución abría un plazo de tres meses para que los adjudicatarios ejecuten las obras de reforma y adaptación necesarias, con la vista puesta en situar las primeras aperturas comerciales en el mes de noviembre aproximadamente.

La medida busca dar de nuevo vida a la planta alta y «afianzar un ecosistema de dinamización gastronómica en el corazón de la ciudad», tras completar un filtro técnico en el que tres de las seis solicitudes recibidas quedaron excluidas por deficiencias administrativas o por presentarse fuera de plazo.

La nómina de emprendedores autorizados hace algo más de un mes combina proyectos de autor con firmas ya consolidadas en el sector local. En el puesto 7A y con un canon de 1.075 euros anuales se instalará Daniela Luciana con una oferta de sandwichería artesanal contemporánea sobre masa de focaccia, que busca la fusión entre la cocina gallega y la argentina.

Por su parte, el Hotel Casa Román asume el puesto 15B por un canon de 600 euros al año, donde desplegará un concepto de pizza artesanal de larga fermentación inspirada en la miga del tradicional pan de bola gallego.

Asimismo, el proyecto A Fervella, capitaneado por Marta Santiago y el único que sobrevivía de la anterior etapa del Gastroespazo, cambiará de ubicación para instalarse en el espacio que ocupaba el antiguo bar con un canon anual de 2.000 euros. Esta mudanza interna deja libre el espacio doble comprendido por los puestos 24B y 26B, que pasa a manos de la sociedad Tierra de Alebrijes para ofrecer cocina tradicional mexicana tras fijar un canon de 2.000 euros al año.

En la cruz de la moneda, el procedimiento administrativo dejó fuera a tres de los aspirantes iniciales por haber ingresado fuera del plazo estipulado en las bases reguladoras, falta de subsanación documental en tiempo y forma etc.

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A la espera de su puesta en servicio, desde la Concejalía de Mercados se trabaja en la redacción de unas nuevas bases de licitación. El objetivo municipal pasa por dar salida a los mostradores que continúan libres mediante modelos de negocio alternativos que encajen en la dinámica diaria del recinto y refuercen la programación de actividades en el inmueble.