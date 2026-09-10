Una Torre de Babel en el campus de Pontevedra

La Universidade de Vigo recibe 262 alumnos extranjeros de intercambio procedentes de 35 países de Europa, América, Asia y África. El campus de Pontevedra cuenta este cuatrimestre con 56 de estos estudiantes de 19 países, una cifra muy similar a la del curso pasado, cuando habían sido 57. El centro con más alumnado internacional es la Facultade de Comunicación (18), seguida de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (12), Belas Artes (8), Dirección e Xestión Pública (5), Deseño (5), Fisioterapia (4), Enxeñaría Forestal (3) y Enfermería (1).

Conocer un nuevo país y su cultura es una de las motivaciones que acercaron al campus a todos estos estudiantes. Ese es el caso de la lituana Vytaute Pociute, quien se formará en la Facultade de Fisioterapia. «Quería visitar el país, ya que nunca había estado», apunta esta estudiante de la Universidad de Vilnius, quien se decantó por la UVigo al comprobar que «las materias que tendría en mi universidad eran casi las mismas que haré aquí» en este primero cuatrimestre.

Del mismo modo, el interés por la cultura española y por el país fue uno de los motivos que llevaron a la mexicana Estrella Rubalcaba a continuar su formación en diseño de moda en el campus. Procedente de la Universidad de Guadalajara, se formará este cuatrimestre en el grado en Deseño, del que le interesaba su orientación «al diseño en general, no solo centrado en la moda».

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Por su parte, el estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de París Créteil, el francés Mathias Métro, relata que «tenemos que cursar un año en otro país», lo que lo lleva este curso a la Facultade de Dirección e Xestión Pública, donde cursará diferentes «materias de ciencias políticas que también se imparten en mi universidad y otras diferentes», relacionadas con cuestiones como la legislación española.