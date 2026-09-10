«La sepsis es la principal causa de mortalidad intrahospitalaria»

El Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra acogió un curso sobre sepsis dirigido a médicos residentes de Anestesiología de toda Galicia, organizado junto a la Asociación Gallega de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor, Agaryd. Entre los expertos participantes estuvo Marcio Borges Sa, coordinador nacional de Código Sepsis España y responsable del equipo multidisciplinar de Sepsis del Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca.

Empecemos por lo más básico: ¿qué es la sepsis?

Es una infección que puede estar provocada por bacterias, virus u hongos y que genera una respuesta amplificada del organismo. Para hablar de sepsis tiene que existir, al menos, una disfunción de algún órgano vital. Puede afectar inicialmente a un solo órgano, pero llegar a comprometer varios. Cuantos más órganos están afectados, mayor es la gravedad y la mortalidad. Es la principal causa de mortalidad intrahospitalaria y también una de las principales causas de mortalidad mundial. Muchas veces se piensa antes en el cáncer u otras enfermedades, pero el impacto de la sepsis es enorme. La Organización Mundial de la Salud recoge en sus informes el enorme peso que tienen las infecciones y la sepsis en la mortalidad a nivel global.

¿Y qué es el Código Sepsis?

Es un código de actuación similar al Código Ictus, al Código Infarto o al Código Trauma. Se establece porque la sepsis es una patología tiempo-dependiente: cuanto antes la detectamos y cuanto antes iniciamos el tratamiento, más conseguimos disminuir la mortalidad, la morbilidad y unas secuelas que pueden llegar a ser muy importantes. También permite optimizar los recursos y trabajar de manera multidisciplinar. Ahora estamos trabajando en el Plan Nacional de Sepsis, en el que participan el Ministerio, las comunidades autónomas y las sociedades científicas. Aproximadamente un 60% de los hospitales españoles disponen ya de Código Sepsis, pero nuestro objetivo es conseguir que llegue a todos y que además se implante con unos criterios y unos indicadores de calidad adecuados.

Cuando se dice que hay que actuar rápido, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?

De horas. Si puede ser, de la primera hora. Cuando identificamos una infección bacteriana que requiere tratamiento antibiótico, el retraso es importante. Se ha visto que por cada hora que se demora el tratamiento la mortalidad puede aumentar cerca de un 7%. Es parecido a lo que sucede con un infarto: el tiempo importa muchísimo. En una meningitis, por ejemplo, retrasar durante horas el diagnóstico y el tratamiento puede incrementar de manera muy importante el riesgo para el paciente.

"Por cada hora que se demora el tratamiento la mortalidad puede aumentar cerca de un 7%"

¿Cuáles son las señales que pueden hacer sospechar que estamos ante una sepsis?

Es complicado porque la sepsis es muy heterogénea. Puede estar asociada desde a una infección respiratoria grave hasta a una peritonitis o una meningitis. Hay algunos signos que nos pueden alertar, como la fiebre, la hipotensión, una mala perfusión, la confusión mental o la dificultad para respirar, pero no existen síntomas exclusivos de la sepsis. Precisamente por eso puede confundirse con otros problemas y retrasar el diagnóstico. Un paciente de edad avanzada, por ejemplo, puede acudir a Urgencias desorientado y parecer inicialmente que tiene un problema neurológico, cuando en realidad presenta una sepsis.

¿Cómo se puede revertir una sepsis? ¿Existe tratamiento?

Tenemos que hablar en general de tratamiento antimicrobiano. Los antibióticos son fundamentales cuando estamos ante una infección bacteriana, pero una sepsis también puede tener un origen viral o fúngico. Hay que identificar la causa y administrar el tratamiento adecuado. Dar un antibacteriano frente a una infección viral, por ejemplo, no tendrá efecto. El tratamiento antimicrobiano correcto es uno de los elementos fundamentales para disminuir la mortalidad.

¿Cuál es la situación del Código Sepsis en Pontevedra y en Galicia?

Pontevedra dispone de Código Sepsis y Galicia cuenta desde 2019 con un código propio. El problema es que durante la pandemia de covid hubo muchas dificultades para mantener algunos de estos programas en funcionamiento. Ahora estamos trabajando en una reactivación más fuerte, tanto en el ámbito nacional como regional. Además, hay distintos niveles de desarrollo. No se trata únicamente de decir que un hospital tiene un Código Sepsis, sino de avanzar hacia niveles más completos, con unidades propias, indicadores de calidad y equipos humanos que trabajen transversalmente.

"Entre las secuelas podemos encontrarnos con problemas neurológicos, depresión, ansiedad, dificultades de movilidad, problemas gastrointestinales..."

El curso celebrado hoy estaba especialmente dirigido a residentes de Anestesiología. ¿Es la sepsis un problema fundamentalmente de UCI y Reanimación?

No. Afecta a todos los servicios. Aproximadamente un 60% de los pacientes con sepsis entran por Urgencias; otro 30% está en áreas de hospitalización médica o quirúrgica y solamente entre un 5% y un 10% se encuentra en UCI o Reanimación. Eso significa que más del 90% de las sepsis se producen o se detectan inicialmente fuera de esas áreas de críticos. Por eso es fundamental que todo el hospital esté implicado. La prevención es básica. La mejor sepsis es la que no llega a producirse.

¿Puede dejar secuelas importantes?

Sí, muchas. Depende de la edad, de las enfermedades previas y de la situación de cada paciente, pero las secuelas entre los supervivientes pueden llegar a afectar a un porcentaje muy elevado, de hasta un 40%. Por eso el Plan Nacional de Sepsis incluye un apartado específico dedicado al seguimiento y vigilancia de estas secuelas. Podemos encontrarnos con problemas neurológicos, depresión, ansiedad, dificultades de movilidad, problemas gastrointestinales o de aprendizaje y también secuelas respiratorias. Algunos pacientes pueden necesitar incluso oxígeno domiciliario. Todo esto supone un impacto social, económico y sanitario muy importante.

¿Qué papel puede desempeñar la inteligencia artificial en la detección precoz?

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Puede tener un papel muy importante siempre que esté integrada en el contexto clínico. Nosotros utilizamos inteligencia artificial desde 2019 a nivel asistencial y nuestro grupo de investigación, junto con otro grupo de Madrid, ha desarrollado Bialert, un sistema destinado a la predicción y detección precoz de la sepsis. Puede anticipar el riesgo de sepsis hasta 24 horas antes de que se produzca clínicamente. La inteligencia artificial tiene que tener clínicos detrás y delante. Pensar que la IA va a solucionar por sí sola el problema y salvar vidas sin supervisión y sin participación del profesional sanitario es un error. Integrada correctamente en la práctica clínica, sí puede ayudarnos.