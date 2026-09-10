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Despiste o imprudencia

Segundo coche que acaba en dos semanas en la playa de Chancelas, en Poio

El coche, en la arena de madrugada.

El coche, en la arena de madrugada. / FdV

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R. P.

Poio

A finales de agosto un coche acababa en la arena de la playa de Chancelas Pequena. No se sabe si por culpa del GPS o por despiste, el conductor se metió por un vial sin salida hasta la playa, donde es muy difícil girar. Este jueves volvía a ocurrir lo mismo. Menos de dos semanas después del primer caso, otro turismo, de matrícula portuguesa, realizó la misma maniobra en plena madrugada y acabó en la arena, donde quedó bloqueado, a la espera de ser retirado por una grúa.

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