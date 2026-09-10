Residentes de Anestesiología de toda Galicia se forman en Montecelo en el abordaje de la sepsis

El Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) acoge este jueves en el Hospital Montecelo un curso dirigido a médicos residentes de segundo y tercer año de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor de las distintas áreas sanitarias de Galicia, centrado en el diagnóstico y tratamiento de la sepsis.

La actividad, incluida en el programa de formación continuada de la Asociación Galega de Anestesioloxía, Reanimación e Terapia da Dor (AGARYD), está promovida por el Servizo de Anestesioloxía, Reanimación e Terapia da Dor del CHOP y reúne a profesionales de referencia nacional para analizar el manejo integral de esta grave complicación médica.

La jornada fue inaugurada por el gerente del área sanitaria, José Flores Arias, y por la jefa del Servizo de Anestesioloxía, Reanimación e Terapia da Dor del CHOP, Marina Varela Durán. Durante la apertura incidieron en la importancia de la formación continua de los futuros especialistas para favorecer un diagnóstico precoz y una actuación rápida y eficaz ante una patología de elevada gravedad y en la que el tiempo resulta determinante.

El programa cuenta con la participación de Marcio Borges Sa, coordinador nacional del Código Sepsis España y responsable del equipo multidisciplinar de Sepsis del Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca, que impartirá la ponencia «Código Sepsis: buscando la excelencia» y presentará una experiencia clínica real.

La formación se completa con varios talleres prácticos a cargo de facultativos del CHOP. Minia Bastón Castiñeiras dirigirá un caso interactivo sobre sepsis urinaria, mientras que Gabriel Escudero Gómez coordinará un ejercicio basado en técnicas de simulación.

El cierre del curso corresponde a Ramón Adalia, jefe del servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital del Mar de Barcelona y coordinador del Grupo de Trabajo de Infección Perioperatoria GTIPO de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR).

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Adalia centrará su intervención en el tratamiento empírico de las infecciones nosocomiales. La jornada concluirá con una puesta en común de las principales conclusiones y de su aplicación en la práctica asistencial diaria de los futuros especialistas.