Proyectan la instalación de una fábrica móvil de explosivos en A Fracha

Una nueva instalación vinculada al sector de los explosivos se proyecta en el entorno de A Fracha, en Ponte Caldelas. La iniciativa corresponde a la multinacional australiana Orica, especializada en soluciones para minería y voladuras, que pretende poner en marcha una fábrica móvil destinada a atender las necesidades de explotaciones mineras y otras actividades extractivas.

El proyecto se canaliza a través de Orica Explosivos Industriales, la filial española del grupo, que habría empezado los trámites para conseguir los pertinentes permisos, entre otros el de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los detalles concretos de la iniciativa permanecen por ahora bajo reserva. De momento se desconocen las características de la instalación, la inversión prevista, su capacidad, los posibles empleos asociados y el calendario que maneja la compañía, así como el posible inicio de la ejecución del proyecto, ya que la empresa rechazó facilitar información sobre el mismo a FARO.

La multinacional ya cuenta con presencia en esta zona de Ponte Caldelas. La propia Xunta identifica instalaciones de Orica Explosivos Industriales en las proximidades del parque eólico Serra da Fracha. En la resolución que autorizó este proyecto energético, la administración gallega alude además a un polvorín próximo y señala que, aunque no estaba identificado expresamente en una de las alegaciones presentadas, se entendía que se trataba de las instalaciones propiedad de Orica.

Una fábrica móvil no funciona exactamente como una planta tradicional en la que se produce el explosivo para almacenarlo y transportarlo posteriormente. Este tipo de proyectos se apoya en unidades móviles conocidas como MEMU (Mobile Explosive Manufacturing Units), vehículos que cargan materias primas y se desplazan hasta los puntos de consumo. Las características concretas de la instalación de A Fracha todavía no son públicas, por lo que no puede darse por hecho que reproduzca el diseño de otros proyectos promovidos por la compañía.

Sí permiten hacerse una idea de este modelo las iniciativas que Orica desarrolla en otros puntos de España. En Tabernas, en Almería, tramita una instalación formada por una unidad MEMU, almacenes de materias primas y depósitos de explosivos y detonadores. En ese caso, la documentación oficial establece que la fabricación propiamente dicha no se realiza en la base, sino en el frente de extracción de la cantera al que se desplaza el vehículo.

Otro de sus proyectos se encuentra en El Campillo, en Huelva, donde la compañía plantea una base logística destinada a abastecer la demanda de las explotaciones de la Faja Pirítica Ibérica. La instalación contempla almacenes, polvorines y unidades móviles, con una capacidad inicial de producción proyectada de 11.300 toneladas anuales. Son cifras correspondientes exclusivamente al proyecto onubense y que, a falta de documentación sobre A Fracha, no pueden extrapolarse a Ponte Caldelas.

El movimiento de Orica coincide con un escenario de mayor actividad alrededor de la minería gallega. En el entorno de Ponte Caldelas y otros municipios próximos existen explotaciones de áridos y roca ornamental, mientras que a unos veinte kilómetros se proyecta la mina de Doade, impulsada por Samca junto a Recursos de Galicia y centrada principalmente en la obtención de concentrado de litio. No ha trascendido que exista ningún acuerdo para que la nueva instalación de Orica abastezca específicamente a este proyecto.

Galicia, además, no es un territorio nuevo para Orica. Su filial española solicitó ya en 2009 autorización para instalar un depósito comercial de explosivos en Antas de Ulla y también participó como socio tecnológico e industrial en trabajos de fabricación e insuflado in situ de explosivo en la Canteira da Mina, en Guitiriz.

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La iniciativa de A Fracha surge después de que otro proyecto relacionado con materiales explosivos encontrase recientemente un freno ambiental en la provincia, aunque se trata de una actividad diferente. El Ministerio obligó a Pirotecnia do Salnés a someter a una evaluación de impacto ambiental ordinaria su proyecto de taller en Lantaño, en Portas, al considerar que no podían descartarse efectos significativos sobre el entorno y la población con la documentación aportada. Aquella decisión no supone la denegación definitiva de la pirotecnia, pero sí una tramitación más exigente. En Ponte Caldelas habrá que esperar ahora a que avance el expediente para conocer el alcance de la nueva instalación y las condiciones que deberá cumplir.