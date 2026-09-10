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Seguridad ciudadana

El PP pide explicaciones al Concello tras subir un 4,6% la criminalidad en Pontevedra

Los populares reclaman medidas al gobierno local después de que la Subdelegación del Gobierno diese a conocer un aumento de los delitos en la ciudad durante el primer trimestre de 2026

El PP ha mostrado su preocupación por el aumento de la criminalidad.

El PP ha mostrado su preocupación por el aumento de la criminalidad. / FdV

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Ana López

Pontevedra

El Partido Popular de Pontevedra reclamó hoy al Concello medidas ante el incremento de la criminalidad registrado en la ciudad, después de que la Subdelegación del Gobierno diese a conocer ayer miérecoles los últimos datos de seguridad correspondientes al primer trimestre de 2026.

Según las cifras presentadas por la Subdelegación, la criminalidad aumentó en Pontevedra un 4,6%, una evolución que contrasta con la registrada en otros puntos de la provincia. En Marín, por ejemplo, los delitos descendieron un 8,9% en el mismo periodo.

La concejala del PP Pepa Pardo puso el foco especialmente en los robos con fuerza. Según los datos oficiales, durante los tres primeros meses del año este tipo de delitos aumentó un 122% en domicilios y un 92% en establecimientos comerciales.

A la vista de estas cifras, el PP ha pedido explicaciones al gobierno de Miguel Anxo Fernández Lores y ha reclamado la adopción de medidas para reforzar la seguridad en la ciudad.

Pardo sostiene que los datos conocidos respaldan las advertencias que su partido viene realizando en los últimos años sobre la evolución de la delincuencia en Pontevedra. La edil recordó, además, que el alcalde había calificado anteriormente de «alarmistas» y «exageradas» las críticas de los populares en materia de seguridad.

«¿El alcalde va a seguir mirando hacia otro lado o va a actuar de una vez por todas?», preguntó la concejala, que también reclamó al subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que aclare si solicitará al Ejecutivo central la implantación en Pontevedra de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Según el PP, la creación de esta unidad supondría incorporar alrededor de 30 agentes más a la ciudad.

Los populares también reclaman más medios para los cuerpos policiales. Pardo acusó al gobierno municipal de no dotar suficientemente a la Policía Local y aseguró que tanto este cuerpo como la Policía Nacional necesitan más recursos para hacer frente a las necesidades de seguridad.

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«Pontevedra necesita más personal y medios dignos para que sus policías puedan desarrollar su trabajo», afirmó la edil.

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