Pontón reta en Pontevedra a Rueda a pedir al Gobierno que revise de oficio y anule la «prórroga ilegal» de la AP-9

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado este jueves al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «deje de boicotear» la transferencia de la AP-9 a Galicia y solicite al Gobierno la revisión de oficio de la «prórroga ilegal» de la concesión de la autopista, con el objetivo de avanzar hacia la eliminación de los peajes.

Pontón ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de localidades de la provincia de Pontevedra atravesadas por la AP-9, celebrado en el paseo peatonal que conecta Pontevedra y Marín frente al puente de la autopista sobre la ría.

La dirigente nacionalista ha recordado en la reciente aprobación de la norma que contempla el traspaso de la autopista a la Comunidad gallega y ha calificado de «hecho histórico» la publicación, el pasado 31 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de dicha ley (pactada por PSOE, BNG y Sumar), reivindicando el trabajo desarrollado durante más de dos décadas para lograr que la infraestructura pase a ser gestionada desde Galicia.

Según ha señalado la portavoz del BNG, el proceso ha estado «condicionado por la oposición» de distintas fuerzas políticas y ha acusado tanto al PSOE como al PP de haber «obstaculizado en diferentes momentos» la transferencia. En este sentido, ha recordado que durante los gobiernos de Mariano Rajoy el Ejecutivo central no promovió el traspaso y que el PP impidió la tramitación en el Congreso de una iniciativa aprobada por el Parlamento gallego, una decisión que posteriormente fue objeto de pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Pontón ha reivindicado asimismo la actuación del BNG en el Congreso y ha destacado, entre otros avances, la aprobación de bonificaciones para usuarios recurrentes de la autopista así como el impulso a la transferencia. No obstante, ha subrayado que el objetivo de su formación pasa por eliminar los peajes y garantizar la gestión de la AP-9 desde Galicia.

La dirigente nacionalista ha centrado buena parte de su intervención en la posición del presidente de la Xunta. Pontón ha acusado a Rueda de trasladar a la ciudadanía una versión «falsa» sobre el coste de una eventual recuperación de la concesión y ha sostenido que la ley establece que el Estado debe asumir el coste de un eventual rescate.

«¿Por qué Rueda tiene que mentirle a los gallegos y las gallegas?», ha cuestionado, antes de reclamar al titular de la Xunta que explique por qué, a su juicio, continúa poniendo «palos en las ruedas» de un proceso de transferencia que el propio PP había defendido públicamente.

Pontón ha vinculado, además. el actual sistema de peajes, que «no solo son un abuso, es que son ilegales», con la ampliación de la concesión aprobada durante el Gobierno de José María Aznar y ha defendido que existen mecanismos jurídicos para tratar de revertir esa prórroga.

En concreto, ha reclamado a la Xunta que promueva una revisión de oficio de la ampliación de la concesión, al considerar que existen pronunciamientos de instituciones europeas que cuestionan su legalidad. A su juicio, esta vía permitiría avanzar de forma «más rápida» hacia la supresión de los peajes.

La portavoz del BNG ha puesto como ejemplo la iniciativa impulsada por el Gobierno del Principado de Asturias para solicitar al Ministerio de Transportes una revisión de la concesión de determinadas autopistas y ha preguntado por qué la Xunta no adopta una posición similar en Galicia.

Pontón ha anunciado que su formación mantendrá una «ofensiva» política «a lo largo y ancho» de la AP-9 para reclamar tanto la transferencia de la infraestructura como el fin de los peajes.

En este marco, el BNG prevé volver a llevar al Parlamento gallego una iniciativa para reclamar al presidente de la Xunta que facilite la transferencia de la AP-9 y solicitar la revisión de oficio y la eventual anulación de la prórroga de la concesión. La formación nacionalista también pretende trasladar esta propuesta a los concellos afectados por la autopista.

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Pontón ha emplazado finalmente a Rueda a rectificar su posición y ha asegurado que el BNG continuará trabajando para que los usuarios de la principal autopista del eje atlántico gallego dejen de asumir el coste de los peajes.