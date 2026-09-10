La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en Marín e interviene 45 kilos

La Policía Nacional ha desmantelado en Marín una plantación de marihuana y ha detenido a una persona como presunta responsable del cultivo. En la actuación, los agentes intervinieron plantas con un peso total de 45 kilos, además de numerosos cogollos que ya habían sido recolectados.

La investigación comenzó hace aproximadamente una semana, después de que agentes de la Comisaría Local de Marín tuviesen conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en una finca anexa a una vivienda unifamiliar situada en la zona de Ardán.

Tras realizar distintas gestiones de investigación, los policías confirmaron la existencia del cultivo y llevaron a cabo un registro en la vivienda, en el que participaron diferentes unidades de la Policía Nacional.

Durante la inspección de la finca, los agentes localizaron plantas de marihuana que alcanzaban un peso conjunto de 45 kilos. En el interior del inmueble encontraron también múltiples cogollos que ya habían sido recolectados.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto responsable de la plantación, que fue detenido y posteriormente puesto a disposición judicial.

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Las plantas intervenidas fueron retiradas por los agentes y trasladadas para su análisis y la elaboración del correspondiente informe.