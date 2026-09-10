La Guardia Civil de Pontevedra forma a Guardas Rurales en técnicas de actuación ante situaciones de emergencia

La Guardia Civil de Pontevedra ha celebrado una jornada formativa dirigida a guardas rurales de la provincia, enmarcada en el Plan Cooperade la Guardia Civil, iniciativa destinada a reforzar la colaboración y coordinación con el sector de la seguridad privada.

La actividad tuvo como finalidad proporcionar a los participantes conocimientos y herramientas básicas para poder reconocer y afrontar situaciones de emergencia, especialmente aquellas que puedan producirse durante el desarrollo de sus funciones y en las que una actuación inicial adecuada pueda resultar determinante hasta la llegada de los servicios sanitarios o de emergencia.

Durante la jornada se abordaron diferentes contenidos relacionados con la atención inmediata ante situaciones de emergencia, haciendo especial hincapié en la identificación de aquellas circunstancias que puedan suponer un riesgo para la vida de una persona y en la necesidad de actuar de forma rápida, segura y ordenada.

Entre las materias impartidas se incluyeron las principales técnicas de soporte vital básico, destinadas a proporcionar una primera asistencia ante una parada cardiorrespiratoria u otras situaciones de compromiso vital.

Asimismo, los asistentes recibieron formación sobre la manera de identificar y actuar ante una obstrucción de la vía aérea, así como sobre la correcta aplicación de la maniobra de Heimlich, una técnica que puede resultar fundamental para evitar consecuencias graves en caso de atragantamiento.

En total, más de 25 guardas rurales de la provincia de Pontevedra participaron en esta jornada, desarrollada por formadores de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, que combinaron las explicaciones teóricas con la aplicación práctica de las diferentes técnicas abordadas.

La iniciativa se enmarca en el Plan Coopera, «mediante el que la Guardia Civil mantiene y potencia los mecanismos de colaboración con los profesionales y empresas del ámbito de la seguridad privada, favoreciendo el intercambio de información, la coordinación y la formación en materias de interés común», según detalla la Comandancia de Pontevedra.

Las mismas fuentes añaden que «la Guardia Civil continúa impulsando también, la colaboración con los distintos colectivos que integran el sector de la seguridad privada, promoviendo actuaciones conjuntas y actividades formativas que permitan mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo».

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En este sentido, la jornada celebrada en Pontevedra» constituye también una muestra de la importancia de la coordinación entre los diferentes profesionales que intervienen en la protección y seguridad de las personas, especialmente en zonas rurales donde, en determinadas circunstancias, la primera persona en prestar asistencia puede ser un profesional que se encuentre desarrollando su servicio en las proximidades».