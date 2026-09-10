Familias afectadas por la falta de cuidadores en las aulas: «Que esto no le ocurra a ningún niño»

Lo que para algunas familias es el día más emocionante del año, para otras se convierte en todo un suplicio, con sorpresas de última hora que, por desgracia, ya les suenan de otras ocasiones. Es el caso de aquellos alumnos que necesitan recursos de apoyo en las aulas y que, una vez incorporados al nuevo curso, se encuentran una y otra vez con la falta de esos cuidadores fundamentales para poder desarrollar su jornada escolar con seguridad y normalidad.

Así le ha vuelto a ocurrir a Diego, de 13 años, alumno del IES Illa de Tambo de Marín con una enfermedad rara, que solo ha conseguido una cuidadora tras el esfuerzo de su madre, Beni Piñeiro, que lanza a las administraciones un mensaje que llega al alma: «Que esto no vuelva a ocurrir. Pero ni a Digo ni a ningún otro chico. Quien sufre realmente son ellos, porque no los protegen quienes deberían velar por ellos».

El caso de este menor ha sido denunciado públicamente por Duchenne Parent Project España (DPPE), que ha informado de que por segundo año consecutivo Diego comenzó las clases sin disponer de la persona cuidadora que necesita.

Tal y como ha podido confirmar FARO a través de su madre, ella misma tuvo que acudir el pasado miércoles a la Inspección Educativa para reclamar una solución, ya que desde la dirección del propio centro no eran capaces de resolver el problema. Finalmente, a media mañana recibió una llamada informándole de que la Xunta había asignado una profesional procedente de otro centro, «que se quedó a su vez sin este recurso», lamentan tanto esta madre como la asociación.

"No hay que olvidar de que son menores vulnerables, que sin los recursos necesarios no pueden tener una vida digna" Beni Piñeiro — Madre de Diego, de 13 años

«No estamos ante un imprevisto, sino ante un problema de planificación que las administraciones educativas deben resolver antes de que comience el curso escolar», asegura Silvia Ávila, presidenta de DDPE.

Por su parte, Beni Piñeiro muestra su pesar porque el instituto de su hijo sí haya recibido a una cuidadora, «pero otro centro se ha quedado sin ella hasta el lunes, que es cuando llegará la definitiva de nuestro instituto, por lo que te hacen sentir una gran culpabilidad». «No hay que olvidar de que son menores vulnerables, que sin los recursos necesarios no pueden tener una vida digna. La Administración es quien los tiene que proteger. Tú lees en papel todos los recursos y están muy bien explicados, pero en la práctica no lo llevan a cabo», resume.

Su caso se resolvió en un tiempo récord, ya que ella llevó a Diego a clase a las ocho y media de la mañana y, tras regresar a casa a las diez menos cuarto, «porque veía que no venía la persona de apoyo», a las doce recibió la llamada con la resolución «exprés».

La organización recuerda que la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética, progresiva y sin cura que afecta a unos 1.100 españoles. La asociación insiste en que contar con cuidadores no es un complemento, sino «una condición necesaria para garantizar la seguridad, autonomía e inclusión educativa de estos alumnos».

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Es por eso que las familias cuando formalizan las matrículas en mayo o junio para el curso siguiente informan a los centros educativos de la necesidad de esta figura, algo que, como se ve, no siempre se respeta por la Administración.