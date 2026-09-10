El escaso impacto de las lluvias obliga a mantener la alerta por escasez de agua en el Lérez

El río Lérez sigue en situación de alerta por sequía. La Xunta ha decidido este jueves mantiene ese nivel por escasez de agua en el sistema del río Lérez, ya que el impacto de las lluvias es muy insuficiente para mejorar su caudal. Los 14 litros acumulados este mes de septiembre no han repercutido en el río, que sigue por debajo de 0,9 metros cúbicos por segundo.

Así lo acordó la Oficina Técnica da Seca, que estuvo presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y a la que asistieron también el gerente del organismo hidráulico, entre otros cargos, así como representantes de Protección Civil, de MeteoGalicia y de las Consellerías de Sanidade y do Medio Rural.

Durante la reunión, los técnicos tuvieron en cuenta tanto datos meteorológicos como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo establecido en el Plan especial da Seca de Galicia-Costa. En este sentido, los principales índices se mantienen en valores bajos y las precipitaciones de la última semana de agosto contribuyeron a que el mes acabara siendo muy húmedo en comparación con la serie histórica y favorecieron una recuperación puntual de algunos caudales, aunque sin tener efectos significativos desde el punto de vista de la recuperación de las reservas hídricas, de los caudales de los ríos y de los escenarios actualmente activados.

Además, las previsiones para septiembre a corto plazo no apuntan a la llegada de precipitaciones, sino a un predominio anticiclónico y a un aumento de las temperaturas, y se espera que el mes, en su conjunto, acabe moviéndose dentro de la normalidad.

La medida mantiene por tanto en alerta a una veintena de municipios que Augas de Galicia vincula a la cuenca del Lérez. Son Pontevedra, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, así como el ourensano de Beariz.

En la reunión se mantuvo la misma situación de alerta en el río Anllóns y Costa da Coruña hasta el límite con Arteixo, así como la aplicación de medidas equivalentes, sin llegar a declararla, en el subsistema de Baiona. Además, a la vista de la evolución más reciente de los indicadores en el resto de la demarcación, también se extiende la declaración de prealerta a la unidad territorial de Ferrol (río Mera, ría de Ortigueira y ría de Cedeira), y en el subsistema de Zamáns se empezarán a adoptar medidas equivalentes.

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El nivel de alerta en Pontevedra es el segundo más alto de los establecidos en el Plan da Seca de Galicia-Costa para la gestión de situaciones de escasez coyuntural. El último y más elevado el de emergencia. A efectos prácticos, esta declaración supone adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes. Por ejemplo, de ser necesario, la prohibición de usos prescindibles como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. Asimismo, en caso de ser preciso, se aplicarían cortes de agua puntuales.