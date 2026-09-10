La Diputación de Pontevedra ofrece 3.000 plazas gratuitas para practicar deporte

La Diputación de Pontevedra abre este viernes 11 de septiembre el plazo para inscribirse en las actividades gratuitas deportivas de O Noso Club. Esta iniciativa pretende acercar a los niños entre 6 y 16 años el deporte y ofrece más de 3.000 plazas en modalidades como el atletismo, baloncesto, balonmano, yudo, lucha, piragüismo, remo, rugby y taekwondo en diferentes municipios de la provincia. El formulario para solicitar plaza en O Noso Club estará la disposición de las familias desde este viernes en la página web de la Diputación.

Las actividades de O Noso Club se desarrollan en dos períodos. Un primero, de octubre a diciembre de 2026 y un segundo de enero a mayo de 2027, salvo piragüismo y remo que se desarrollarán entre marzo y septiembre de 2027. De este modo, la modalidad de atletismo, con 180 plazas, se ofertará en los municipios de A Guarda, Catoira, O Rosal, Pontevedra, Ribadumia, Tomiño y Vigo; baloncesto, con 165 plazas, tendrá lugar en As Nieves, Catoira, Covelo, Gondomar, Meis, Moraña, Ribadumia y Salvaterra de Miño; balonmano, con 660 plazas, se desarrollará en Cangas de Morrazo, Nigrán, Redondela, Sanxenxo y Vigo; yudo, con 473 plazas, se ofertará en Baiona, Gondomar, Tomiño, Moraña, Oia, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño, Redondela y Ribadumia; lucha, con 640 plazas, tendrá lugar en A Caniza, A Estrada, Arbo, Baiona, Pontevedra, Vigo y Vila de Cruces; rubgy, con 40 plazas, se desarrollará en Vigo; y taekwondo, con 260 plazas, en Barro, O Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Fornelos de Montes, Meis, Ponte Caldelas, Ribadumia y Vilaboa.

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O oso Club tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva de forma accesible y divertida por toda la provincia, facilitando que niñas y niños puedan conocer diferentes disciplinas y, si lo desean, continuar su práctica en clubes federados. Se trata de un espacio común para descubrir, practicar y disfrutar del deporte en un entorno inclusivo y de calidad, educando en valores e igualdad. El pasado año cerca de 2.000 niños de toda la provincia participaron en esta iniciativa.