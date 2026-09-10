Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IA en las aulas gallegasConexión Portugal GaliciaNataciónCeuta: documentos desclasificadosModernización flotaCeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

La Diputación de Pontevedra ofrece 3.000 plazas gratuitas para practicar deporte

Abre el viernes el plazo de inscripción en O Noso Club, para modalidades como atletismo, baloncesto, balonmano, yudo, lucha, piragüismo, remo, rugby o taekwondo

Presentacion de la temporada 2025-2026 de O Noso Club

Presentacion de la temporada 2025-2026 de O Noso Club / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. P.

Pontevedra

La Diputación de Pontevedra abre este viernes 11 de septiembre el plazo para inscribirse en las actividades gratuitas deportivas de O Noso Club. Esta iniciativa pretende acercar a los niños entre 6 y 16 años el deporte y ofrece más de 3.000 plazas en modalidades como el atletismo, baloncesto, balonmano, yudo, lucha, piragüismo, remo, rugby y taekwondo en diferentes municipios de la provincia. El formulario para solicitar plaza en O Noso Club estará la disposición de las familias desde este viernes en la página web de la Diputación.

Las actividades de O Noso Club se desarrollan en dos períodos. Un primero, de octubre a diciembre de 2026 y un segundo de enero a mayo de 2027, salvo piragüismo y remo que se desarrollarán entre marzo y septiembre de 2027. De este modo, la modalidad de atletismo, con 180 plazas, se ofertará en los municipios de A Guarda, Catoira, O Rosal, Pontevedra, Ribadumia, Tomiño y Vigo; baloncesto, con 165 plazas, tendrá lugar en As Nieves, Catoira, Covelo, Gondomar, Meis, Moraña, Ribadumia y Salvaterra de Miño; balonmano, con 660 plazas, se desarrollará en Cangas de Morrazo, Nigrán, Redondela, Sanxenxo y Vigo; yudo, con 473 plazas, se ofertará en Baiona, Gondomar, Tomiño, Moraña, Oia, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño, Redondela y Ribadumia; lucha, con 640 plazas, tendrá lugar en A Caniza, A Estrada, Arbo, Baiona, Pontevedra, Vigo y Vila de Cruces; rubgy, con 40 plazas, se desarrollará en Vigo; y taekwondo, con 260 plazas, en Barro, O Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Fornelos de Montes, Meis, Ponte Caldelas, Ribadumia y Vilaboa.

Noticias relacionadas

O oso Club tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva de forma accesible y divertida por toda la provincia, facilitando que niñas y niños puedan conocer diferentes disciplinas y, si lo desean, continuar su práctica en clubes federados. Se trata de un espacio común para descubrir, practicar y disfrutar del deporte en un entorno inclusivo y de calidad, educando en valores e igualdad. El pasado año cerca de 2.000 niños de toda la provincia participaron en esta iniciativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents