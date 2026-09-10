Carmen Prieto tiende un puente entre Chile y Galicia a través del bolero, la canción de autor y la poesía

La cantante y actriz chilena Carmen Prieto «La Voz» presentó este jueves en Pontevedra su Gira Galicia 2026, un recorrido con el que desembarca por primera vez en la comunidad y en el que combina bolero, canción de autor, música popular latinoamericana y poesía iberoamericana.

La artista dio a conocer los detalles de la programación durante un encuentro celebrado en la Fundación Manuel Moldes, donde estuvo acompañada por el guitarrista, compositor e investigador chileno Tito Cerda, que participará junto a ella en esta gira. El acto concluyó con un breve adelanto musical en acústico para los asistentes.

Con más de 35 años de trayectoria, Carmen Prieto afronta así su segunda gira por España y la primera por tierras gallegas. El proyecto se prolongará hasta el próximo 22 de septiembre con actuaciones en Pontevedra, Vilagarcía de Arousa y Ponte Caldelas y plantea un recorrido por distintas vertientes de su repertorio, desde los grandes nombres de la canción chilena hasta el bolero.

La gira está producida por el colectivo De Vella a Bella en coproducción con la periodista y gestora cultural chilena Berenice Ojeda Jara y cuenta con financiación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile, a través del Fondo para el Fomento de la Música Nacional.

Tras el encuentro de este jueves, la programación musical comenzará este viernes, 11 de septiembre, a las 19.00 horas en el IES Valle Inclán de Pontevedra con el concierto Manifiesto: Homenaje a cantautores chilenos.

La siguiente parada será el sábado 12 en el Salón García de Vilagarcía de Arousa, donde Prieto ofrecerá un concierto dedicado a Víctor Jara. El martes 15 regresará a Pontevedra con Versos de mar y tierra, un recital en la Sala Versus de la Fundación Cuña-Casasbellas que combinará música y poesía.

La gira continuará el viernes 18 en el Espacio CUVE de Ponte Caldelas con Boleros del alma y concluirá el martes 22 de septiembre en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra con el concierto Carmen Prieto: Alma de bolero. Las actuaciones serán gratuitas hasta completar aforo, a excepción de la cita de Ponte Caldelas, que tendrá una aportación de 15 euros.

La propuesta busca además favorecer el intercambio entre las culturas chilena y gallega. Durante su estancia, Carmen Prieto compartirá encuentros con creadores gallegos como Míriam Ferradáns, Xaime Toxo, Raquel Senín, Xosé Duarte y Mónica de Nut.

Más de tres décadas sobre los escenarios

Carmen Prieto cuenta con una carrera profesional de más de 35 años vinculada especialmente al bolero y a la canción de autor. Su repertorio también incorpora la musicalización y declamación de textos de algunos de los principales poetas iberoamericanos.

A lo largo de su trayectoria ha interpretado obras de autores como Víctor Jara, Violeta Parra y Patricio Manns, así como poemas de Federico García Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado, Pablo Neruda y Gabriela Mistral.

Su formación como actriz constituye también una parte importante de su propuesta escénica, en la que combina música, palabra, poesía y elementos teatrales. Hija de Mario Prieto, primer violín de la Orquesta Sinfónica de Chile, inició desde niña su relación con la música y posteriormente ha colaborado con artistas como Leo Maslíah, Silvio Rodríguez, Omara Portuondo, Eduardo Peralta, Mario Rojas, Malucha Pinto y Andreas Bodenhofer.

Su trayectoria ha sido reconocida en distintas ocasiones por la Asociación de Periodistas de Espectáculos (APES). En 1993 recibió el premio a mejor intérprete femenina por el álbum Me Desordeno y en 2000 fue distinguida como mejor intérprete popular por Deseos y Encantos. En 2019 recibió además el Premio Carmen del Teatro Musical Chileno por su papel protagonista en El vendedor de pájaros.

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La artista llega ahora a Galicia acompañada por Tito Cerda, guitarrista con una amplia trayectoria en la música popular y contemporánea y en las artes escénicas. Ambos emprenden un recorrido que pretende convertir la música en un punto de encuentro entre Chile y Galicia y acercar al público gallego un repertorio marcado por la memoria, la poesía y la tradición musical latinoamericana.