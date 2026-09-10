Cambiar la narrativa sobre el suicidio: «Las políticas sociales y el aliarse con la esperanza son la clave»

El suicidio es una de las principales causas de muerte no natural entre la población española y la segunda en la provincia de Pontevedra según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y este año el lema se basa en «cambiar la narrativa».

Bajo esta frase elegida por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP, por sus siglas en inglés), la jornada de hoy está dedicada a «inspirar a individuos, comunidades, organizaciones y gobiernos a unirse en deliberaciones abiertas y honestas» sobre esta conducta. El lema se centra en transformar la percepción sobre una cuestión compleja, marcada por una «falta de entendimiento y por el silencio», en una cultura de empatía y apoyo.

La organización señala que es crucial realizar un cambio sistemático, con políticas sociales de múltiples sectores. Hace un llamamiento a priorizar la salud mental, el acceso al tratamiento y a cuidados y a facilitar el soporte de aquellos que lo necesiten. Subraya que es fundamental entender que las personas con conducta suicida viven «un dolor y una angustia inmensos».

Las últimas cifras desglosados del INE por provincia, del 2024, apuntan que la provincia de Pontevedra vio una tasa total del 9,1. Es la más baja de toda la comunidad gallega, siendo la mayor la de Lugo con 13,2. Aun así, superó la total nacional del 8,1 y toda Galicia se posicionó, junto con Asturias, como una de las regiones con más defunciones por esta causa.

El psicólogo clínico Carlos Losada apunta que casi cada día muere una persona por suicidio, y que el grueso de los fallecidos o de los que lo intentan supera los 40 años. Pertenecen «sobre todo a la tercera edad».

Sobre estas circunstancias, señala que «es muy difícil hacer inferencias causales», que lo más probable es que un suicidio sea impredecible y que, ahora, «lo más eficaz es moverse con la identificación y el control de factores de riesgo». Existe una serie de modelos que permiten ver dónde se puede profundizar para abordar esos factores.

«Habría, por ejemplo, un sufrimiento alto, una sensación de atrapamiento o desesperanza, es decir, sufrir mucho y además no ver salida o pensar que su sufrimiento va a ser para siempre», resume Losada sobre estos análisis. Añade otros factores más específicos como las enfermedades crónicas, en concreto el dolor crónico; o una situación de aislamiento social «real o percibida».

Resalta que cada persona puede sufrir diferentes factores a lo largo de su vida que terminen generando esta conducta, pero en la comunidad falta información: «Existe una reclamación de distintos organismos para elaborar una investigación desde la Xunta en la que se vea qué factores están incidiendo más y cuáles están incidiendo menos en Galicia. Tenemos datos sobre otros países, otras regiones, pero nos falta una investigación profunda sobre lo que está pasando aquí»

Como principal medida de prevención de suicidios, el profesional clínico es tajante: «Lo que más funciona es controlar los medios. Poner barreras en determinados sitios que pueden ser peligrosos, llamativos, podría reducir muchísimo las tasas». Menciona también la restricción a fármacos letales y pone en el centro las medidas sociales.

«Las medidas de protección: que tú no sientas que, aunque te vaya mal en un momento de la vida, te vas a quedar perdido, atrapado ahí. En este sentido, funcionan las políticas de vivienda, políticas de servicios sociales, etcétera. Son clave, de hecho se vio que con la crisis del 2008 se redujeron todas las causas de muerte, menos el suicidio». Un ejemplo similar más cercano fueron los terremotos que sacudieron Venezuela este verano, que dispararon la tasa de mortalidad por esta causa externa.

Losada es precavido y evita revelar detalles sobre determinadas conductas porque «pueden dar ideas». Hablar sobre métodos de manera morbosa o romantizar la causa de fallecimiento puede provocar un efecto llamada.

De las tasas registradas se extrae que se quitan la vida más hombres que mujeres en toda la comunidad, aunque destaca la diferencia mínima en el caso de la ciudad de Pontevedra: «Una de las cosas que previene el suicidio es la conexión con los demás y, a nivel de género, la relación con la vulnerabilidad en las mujeres, en general, es más profunda que en los hombres, ya desde niños».

No sentencia que esta sea la razón principal de este suceso, pero especula que es posible que las mujeres, en general, se sientan más cómodas pidiendo ayuda. Para ello, existen el Teléfono de la Esperanza, 717003717, y diferentes organizaciones como la asociación Alba y la delegación en Pontevedra de Saúde Mental FEAFES.

La mayoría de personas que piden ayuda consiguen superar estos pensamientos con terapia

El psicólogo clínico Carlos Losada arroja una luz positiva sobre las posibilidades de una persona de recuperarse de los pensamientos de quitarse la vida.

«Con la persona que consulta, ya hay una parte ganada que es que tiene una ambivalencia, es decir, que pide ayuda porque hay una parte que está esperanzada y todavía quiere vivir. El trabajo consiste en aliarse con esa parte para reactivar la conexión con las personas, reducir el nivel de estrés e introducir hábitos saludables».

Apunta que no todas las personas que sufren con pensamientos suicidas tienen un diagnóstico por trastorno mental, «pero estas tienen más riesgo». Aclara que una enfermedad de este tipopuede ser un factor que favorezca la conducta, pero no por ello una causa.

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Losada revela que, aunque la eficacia de los tratamientos no es total, entre el 60 y el 70 % de las personas tratadas consigue paliar los pensamientos de quitarse la vida: «Conseguir la seguridad para no hacer algo contra ti mismo tiene una alta probabilidad de éxito. A nivel clínico, a lo mejor no le solucionamos del todo el problema de su vida, pero sí que ayudamos a la gente a que tenga más herramientas para manejar sus pensamientos y conseguir apoyos». El profesional destaca que el hecho de que una persona busque ayuda ya es crucial para su mejora, por lo que esos casos son los que tienen más posibilidades.