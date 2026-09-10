«Cachamuiña», la guardería de la Brilat

Fue una trayectoria larga pero finalmente ha llegado a buen fin. La Brilat ha abierto en su base General Morillo de Figueirido la escuela infantil «Cachamuiña», en homenaje a a uno de los líderes del levantamiento contra los franceses en 1809 y cabeza visible de la «reconquista» de Vigo. De este modo, la brigada pontevedresa cumple un proyecto que comenzó en 2022 y que presta servicio a los hijos de sus militares y trabajadores para facilitar la conciliación familiar.

El Ministerio de Defensa destinó más de dos millones de euros para construir este edificio de dos plantas con un «mínimo de 84 plazas» para los hijos tanto del personal tanto civil como militar de la base.

Cuando se presentó el proyecto se recordaba que la base General Morillo «carece de un centro de educación infantil que facilite la conciliación de la vida familiar con la vida profesional del personal». Ahora es la primera de Galicia en contar con uno.

Además, se apuntaba que «la ubicación de la base está alejada de un centro urbano donde hay destinados más de 2.000 personas y la dispersión poblacional de la zona incrementan la necesidad de un CEI», por lo que se eligió una parcela «que linda con el terreno límite de la base, pero fuera del recinto militar en sí». Se encuentra además próxima al acceso principal y al gran aparcamiento construido para dar servicio a los propios militares y trabajadores de la base, por lo que su ubicación es idónea tanto para llevar a los pequeños al centro como para no interrumpir con este trasiego la operatividad de la base. Y es que de esta forma, las circulaciones relacionadas con la guardería no «interfieren» con las actividades del acuartelamiento militar.

Es un edificio de nueva construcción, con una primera planta y otra baja. La baja se destinar a las funciones educativas y de servicios del centro propiamente dichos; es decir, aulas, cambiadores, servicios, vestuarios, zonas de juegos, salas multiusos..., con casi 650 metros cuadrados de superficie útil. El edificio se desarrolla en torno al patio de juegos ubicando las aulas con criterios más óptimos de orientación y funcionalidad; y en directa comunicación física y visual con los patios exteriores. El hall principal y deambulatorio general enlaza todos los espacios.

La zona de servicios ocupa una zona independiente con acceso separado del resto a través de la fachada Norte; corresponde a esta zona, la lavandería, oficio, aseo de manipuladores, vestuarios y cuarto de basuras.

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En planta primera se ubica la zona de oficinas del centro, contando con una sala de profesores, aseo, despacho de dirección, secretaría y recursos. La escalera de acceso a esta planta primera se ubica próxima al acceso principal del edificio. Por motivos de accesibilidad complementa la comunicación vertical un ascensor. A los patios se accede directamente desde el deambulatorio/pasillo principal de la edificación.