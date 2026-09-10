Adiós a la pasarela de A Xunqueira, hola a un paso peatonal elevado

El Concello de Pontevedra ha encargado la redacción del proyecto técnico para retirar la pasarela peatonal elevada situada al inicio de la Avenida de Compostela, más conocida como carretera de Santiago, entre el campo de fútbol de Pasarón y el complejo de A Xunqueira. La estructura será sustituida por un paso de peatones elevado y adaptado al nivel de la acera, con el objetivo de mejorar la conexión peatonal y favorecer una integración más urbana de esta zona.

La actuación forma parte de las primeras medidas concretas vinculadas al plan de desarrollo y ordenación del sector norte de la ciudad presentado esta semana por el gobierno local. Según explicó tras la Xunta de Goberno la teniente de alcalde, Eva Vilaverde, el Concello pretende avanzar de forma inmediata en aquellas intervenciones que ya pueden ejecutarse mientras continúa la tramitación del proyecto urbanístico integral previsto para la zona.

La eliminación de la pasarela busca facilitar los desplazamientos peatonales a nivel de calle entre dos espacios de gran actividad como Pasarón y A Xunqueira.

El nuevo paso de peatones será elevado y estará adaptado a la acera, garantizando la continuidad de los itinerarios peatonales y reforzando la transformación urbana prevista para el norte de la ciudad.

Titularidad

De forma paralela, la Xunta de Goberno local aprobó solicitar a la Xunta de Galicia la cesión al Concello del tramo de cerca de 800 metros lineales de la carretera PO-223, Leandro del Río Carnota, comprendido entre Médico Ballina y la rotonda del monasterio de Lérez. La intención municipal es asumir la titularidad para poder acometer mejoras de urbanización, reducir la velocidad del tráfico y reforzar la seguridad viaria.

El Gobierno local argumenta que este tramo atraviesa un entorno plenamente urbano en el que se encuentran un centro de salud y paradas de transporte escolar y en el que se han registrado problemas recurrentes de exceso de velocidad y accidentes. La cesión permitiría aplicar medidas directas de calmado del tráfico y mejoras reclamadas por los vecinos.

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En el pasado el propio Concello de Pontevedra intentó instalar «lombos» reductores de velocidad en la zona, pero la Xunta de Galicia, en concreto la anterior Consellería de Infraestruturas, no le dio autorización.