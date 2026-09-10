«Acababa consumiendo para soportar el dolor tras las palizas»: una mujer relata en la Audiencia de Pontevedra meses de golpes y control de su expareja

El juicio contra un hombre acusado de someter a su pareja a continuas agresiones físicas y vejaciones durante varios meses en Pontevedra quedó suspendido este jueves después de que no compareciesen dos de las testigos citadas para la vista. El tribunal acordó aplazar la continuación del procedimiento hasta el próximo martes 22 de septiembre, a las 13.30 horas, después de que tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitasen la suspensión para poder practicar ambas declaraciones.

La vista llegó a comenzar y permitió escuchar el testimonio de la denunciante, de una de sus hijas y del médico forense que la examinó. El acusado, que no reconoce ser autor de los hechos que se le atribuyen, todavía no declaró, después de que su defensa solicitase al inicio de la sesión que fuese interrogado en último lugar.

Antes de la celebración del juicio, las partes habían explorado además la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad, aunque las negociaciones no llegaron finalmente a cerrarse.

La Fiscalía acusa al procesado de un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género, cuatro delitos de maltrato físico y otro de lesiones cualificadas con deformidad. Por todos ellos solicita penas que, sumadas, alcanzan los 12 años y siete meses de prisión.

Según el escrito de acusación, la relación sentimental comenzó aproximadamente en septiembre de 2023 y terminó en julio de 2024. Durante ese periodo ambos convivieron en distintos domicilios de Pontevedra. El Ministerio Público sostiene que, poco después de iniciarse la relación, el acusado comenzó a someter a la mujer a insultos, humillaciones, golpes y conductas de control, entre ellas revisar su teléfono, borrar mensajes o tratar de impedir que saliese sola.

La mujer relató este jueves ante el tribunal que los insultos se producían «prácticamente todos los días» y situó las primeras agresiones físicas alrededor de tres meses después de comenzar la relación. Según explicó, el primer episodio grave ocurrió el 31 de diciembre de 2023, cuando, aseguró, el acusado la golpeó, la empujó contra los muebles y terminó echándola de la vivienda.

Durante su declaración describió una situación de miedo y control constante. Aseguró que su entonces pareja le quitaba el teléfono, accedía a sus conversaciones, se hacía pasar por ella para hablar con sus amigos y llegó a romperle dos terminales. «Nunca me enfrenté porque tenía muchísimo miedo», afirmó.

También sostuvo que el acusado no quería que saliese sin él y que, cuando lo hacía, aparecía en los lugares en los que se encontraba.

Uno de los episodios sobre los que fue interrogada tuvo lugar en las inmediaciones de un karaoke de Pontevedra. La mujer explicó que se encontraba con un amigo cuando el acusado apareció y comenzó a agredirlo. Según su versión, acabó regresando con él a casa después de que la amenazase con continuar golpeando a su acompañante si no se marchaba con él. Ya en la vivienda, afirmó que volvió a ser agredida y que durante ese episodio sufrió la rotura de un incisivo. Según declaró, su pareja recogió el fragmento del diente, lo arrojó por el inodoro y continuó golpeándola. La Fiscalía atribuye precisamente a uno de los episodios ocurridos durante aquellos meses la rotura de una pieza dental, lesión por la que acusa al procesado de un delito de lesiones cualificadas con deformidad.

La denunciante relató asimismo otro incidente en el bar Búho Azul. Según manifestó, el acusado la condujo hasta el baño de hombres, le dio tres bofetadas y la agarró por el cuello, hasta que una trabajadora del establecimiento intervino y la situó detrás de la barra.

La mujer aseguró que no acudía a los servicios sanitarios después de muchas de estas agresiones por miedo. Reconoció además que ambos consumían drogas durante aquella etapa, aunque señaló que los episodios violentos no se producían exclusivamente cuando habían consumido. «Acababa consumiendo para soportar el dolor de las palizas que me daba», afirmó ante el tribunal.

Su hija, que declaró a continuación, explicó que no presenció directamente ninguna agresión física, pero aseguró que veía a su madre con moratones prácticamente cada vez que se encontraba con ella, aproximadamente una vez a la semana o cada diez días.

Según su testimonio, su madre le manifestó en varias ocasiones que tenía miedo del acusado y llegó a enviarle fotografías en las que aparecía con hematomas, un ojo morado y el diente roto. También explicó que llegó a acompañarla a presentar una denuncia que posteriormente la mujer decidió retirar por miedo.

El médico forense que examinó a la denunciante fue interrogado sobre la lesión dental. Confirmó que en su informe consta una «rotura de pieza dental muy visible» y una fricción en la mucosa labial compatible con ese tipo de lesión.

El escrito de Fiscalía atribuye además al acusado otros episodios ocurridos a finales de junio y comienzos de julio de 2024. En el último de ellos, fechado el 1 de julio, la mujer sí acudió a los servicios médicos y presentaba, según la acusación, hematomas en un ojo, la frente, ambos brazos, una muñeca y una rodilla. La denuncia ante la Policía Nacional se presentó el 9 de julio y tres días después se acordó una orden de alejamiento y prohibición de comunicación que permanece vigente.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la mujer con 500 euros por las lesiones y días de curación y otros 3.049,25 euros por las secuelas, además de la cantidad que se determine por la reparación de la pieza dental.

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El juicio no pudo finalizar este jueves. Tras constatarse la ausencia de dos testigos cuya declaración las acusaciones consideran necesaria, el tribunal aceptó suspender la vista, que continuará el 22 de septiembre.