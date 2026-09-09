La hierba de la Pampa está retrocediendo en el Gafos y Vaipolorío llama a una jornada de erradicación voluntaria

La Asociación Vaipolorío Gafos anuncia una nueva jornada voluntaria de desbroce de la hierba de la Pampa para este sábado. La planta invasora domina numerosos espacios naturales de toda Galicia, pero después de años de limpieza la agrupación declara que en el entorno del río pontevedrés su presencia está en recesión.

«Actuamos tres o cuatro veces por año, entonces no está aumentando, pero todo lo que implique especies exóticas necesita un trabajo continuo y largo», advierte Xosé Manuel Feijóo, portavoz de Vaipolorío Gafos. Donde más esfuerzos concentra la entidad es en el tramo rural del cauce, que está declarada como Espacio Natural de Interés Local.

La primera intervención que se hará el sábado será la eliminación de la parte plumosa de la planta, que contiene las semillas. Después, estos «plumachos» se meten en una bolsa cerrada hasta que se secan y pierden la capacidad de reproducirse. Cuando los ejemplares son adultos y la entidad cuenta con recursos suficientes, se contrata maquinaria de desbroce para arrancarlos de raíz.

También se realizará una labor de prevención arrancando las plantas jóvenes, ya que es más sencillo y no requiere de más recursos que guantes resistentes para evitar los cortes que produce el tallo. Vaipolorío cuenta que el Concello de Pontevedra colabora con una ayuda económica para adquirir el material para los voluntarios cuando organizan sus campañas de limpieza.

Aunque ven como un logro el que se esté empezando a reducir la población de «Cortaderia selloana» en las inmediaciones del Gafos, señalan que el no actuar sobre el entorno circundante impide que la expulsión de la invasora avance más rápido: «No podemos intervenir en espacios privados. Por ejemplo, por donde la pasa la vía ferroviaria, junto al vallado, eso está lleno; pero no podemos ni debemos entrar. En los lados de las carreteras también hay, pero para actuar sobre una vía pública se necesitan permisos y demás».

Esos penachos que no se eliminan acaban propagando las semillas al Gafos, como lamenta el portavoz de la asociación. Otro problema que señala es la aparente ignorancia acerca del carácter invasivo de la planta: «De hecho, todavía se venden, por internet, incluso de diferentes colores; la gente la compra para decorar la casa. Su belleza es indiscutible, pero es una planta que resiste muchísimo» y está desplazando a las especies autóctonas: «Nace entre dos baldosas, sufre sequías... La semilla cae y tira para adelante».

Su presencia destruye los hábitats naturales substituyendo a las plantas locales o robándoles la luz y los nutrientes y cambiando el terreno debido a su prominente tamaño. No obstante, según Xosé Feijóó, no tiene una raíz muy profunda ni difícil de sacar: «No es una raíz pivotante y nosotros solemos arrancar los ejemplares más grandes con un tractor».

No necesita cuidados y tampoco tiene ninguna plaga que le afecte en España, de momento. Por eso lleva resistiendo y propagándose desde los años ochenta por toda la zona noroeste de la península.

Sobre la iniciativa para deshacerse de la planta, el portavoz de Vaipolorío comenta que «no cuenta con tantos voluntarios ni con tanta gente joven como le gustaría», pero cada persona suma un gran avance. La jornada del sábado empezará a las 10.00 horas y para participar se deberá llamar previamente al 676842942, para calcular de cuántos pares de guantes y herramientas se debe disponer.

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Pertenecer a la asociación es gratuito, «se paga la cuota con el propio trabajo voluntario», como señala el portavoz, y tiene planes en colaboración con la Consellería de Medio Ambiente y Xuventude del Concello de Pontevedra. Entre sus acciones hay diferentes labores de limpieza del río Gafos y talleres como el impartido por la entidad Morcegos de Galicia para comprender la fauna silvestre y las amenazas que sufren por la expansión urbana.