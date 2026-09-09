Marín negocia con Defensa el futuro de las parcelas estatales de Virxe do Carme

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, y la directora gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (Invied), María Ángeles Cañería Díaz, presidieron una comisión técnica que se desarrolló en el Concello de Marín para estudiar la situación actual en la que se encuentra el convenio que afecta a varias parcelas ubicadas en la Barriada Virxe do Carme y que son titularidad del ente estatal.

Tal y como expresó la alcaldesa después del encuentro, el «objetivo era poder valorar la zona in situ, analizando las características de las parcelas adaptadas a las valoraciones actuales y poniendo sobre la mesa los objetivos futuros tanto a nivel urbanístico como de planificación de proyectos».

Estudiados los expedientes, tanto el instituto estatal como el Concello trabajan conjuntamente en la actualización de documentación administrativa que permita coordinar las necesidades de desarrollo propuestas por el ente local en esta zona con las necesidades burocráticas requeridas por el Invied..

De manera concreta, la alcaldesa trasladó a María Ángeles Cano y al resto de los técnicos presentes en la reunión que el Concello fue beneficiario de la nueva senda financiera de los fondos Feder de la Unión Europea con cerca de seis millones de euros, parte de los que irán destinados a un proyecto de regeneración urbana del entorno de la Barriada.

Se exponen la creación de un corredor verde entre el barrio y la senda del Río Lameira, con pavimento permeable, mobiliario urbano y zonas de descanso, y se buscará la mejora de la accesibilidad y la conexión barrio-casco urbano, mejorando las calles Mestre Landín, Souto, Busto de Abaixo y Calzada.

En las próximas semanas se seguirán dando pasos en este sentido. La alcaldesa quiso agradecer la buena disposición del Invied para alinearse con los objetivos municipales y poder así mejorar todo el área en el que están enmarcadas las parcelas titularidad del Instituto.

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En mayo de 2025, el Concello de Marín se comprometía a tramitar ante el Ministerio de Defensa la cesión de terrenos del Invied en el municipio para su posible uso en edificar viviendas públicas. El Invied tiene solares infrautilizados en Marín desde hace décadas y el acuerdo plenario instaba al Concello a «negociar con el Invied la cesión sin coste de solares al patrimonio municipal y trabajar con el Instituto Galego de Vivenda e Solo para la promoción de vivienda de uso público, preferiblemente en régimen de alquiler, en dichos solares».