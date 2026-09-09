El «interés general» impide a Pontevedra cortar el envío de agua a otros municipios

En plena sequía, con el caudal del Lérez bajo mínimos, y en plena polémica sobre la capacidad de los municipios de Pontevedra y Vigo de «vender» agua a otros concellos, un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), deja claro que la capital no puede suspender el suministro desde el río Lérez a otro territorio aunque no pague por ese servicio. El «interés general» de garantizar el agua a la población está por encima de los «perjuicios» al Concello capitalino en materia económica.

Esta auto responde a un pleito entre Pontevedra y Ponte Caldelas por el suministro al parque empresarial de A Reigosa. El conflicto surgió el pasado verano cuando Pontevedra alertó de que el convenio entre ambas instituciones estaba caducado desde 2020, pero se mantenía el suministro, por lo que hubo una amenaza de corte que nunca se produjo.

El vecino municipio presentó una propuesta al de Pontevedra para resolver este pleito, pero rebajando el precio a 0,22 euros por metro cúbico , que antes era de 1,06. Además, Ponte Caldelas acudió a los tribunales para pedir la suspensión cautelar de la amenaza de coste del suministro.

En el auto, de finales del pasado año, se dice que mantener el suministro aunque Ponte Caldelas no pague «no supone más que el mantenimiento de la situación de hecho existente, como medida preventiva que evite el cese de la prestación de ese servicio, anunciado por el Concello de Pontevedra. Ciertamente, la situación actual, desde la extinción del convenio, puede considerarse que representa un perjuicio económico para el Concello de Pontevedra, que la medida cautelar vendría a prolongar, pero cabe estimar más fácilmente reparable ese perjuicio, mediante la oportuna compensación económica a cargo del Concello de Ponte Caldelas, que el perjuicio que se derivaría de un cese inmediato en el suministro, que afectaría a la propia continuidad de la actividad en el parque empresarial».

Por ello, «procede acceder a la medida cautelar de mantenimiento de la prestación del servicio. Los perjuicios al Concello de Pontevedra, sin negar su existencia, podrían ser objeto de compensación económica», si Ponte Caldelas vuelve apagar las facturas, frente a los perjuicios de cesar el suministro, «que se presenta como una situación más onerosa para el interés general y de terceros, y de más difícil reparación».

Esta resolución se limita al pleito entre Pontevedra y Ponte Caldelas, pero sería aplicable a otros municipios que se abastecen del Lérez, como Poio, Marín, Bueu o Sanxenxo. De hecho, este último municipios ya acudió hace años a los tribunales para pagar menos que los demás Concellos. Además, la Xunta acaba de volver a la carga para pedir una mancomunidad que asuma el control sobre el Lérez que ahora ejerce la capital.

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