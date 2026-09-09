Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler-hipoteca en GaliciaÉxodo de barcos a ÁfricaRécord de ventas InditexMarruecos: crisis sector marisquero gallegoCrisis migratoria en CeutaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Cultura

Henry Méndez, degustaciones y fuegos artificiales: así será la Festa da Ameixa de Campelo 2026

La cita se celebrará del 18 al 20 de septiembre en la Praza da Granxa, con sesiones gastronómicas, conciertos, verbenas y actividades infantiles

Participantes en la presentación de la XXXVIII Festa da Ameixa de Campelo, junto a varios sacos de almejas.

Participantes en la presentación de la XXXVIII Festa da Ameixa de Campelo, junto a varios sacos de almejas. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

H.D.

Poio

Tres días de degustaciones gastronómicas, conciertos, sesiones vermú y actividades para los más pequeños volverán a convertir Campelo en uno de los principales puntos de encuentro festivos de la comarca. La XXXVIII Festa da Ameixa se celebrará del 18 al 20 de septiembre de 2026 en la Praza da Granxa, con un programa en el que destaca el concierto de Henry Méndez, además de orquestas, grupos locales y los tradicionales fuegos artificiales. La celebración está reconocida como Festa de Interese Turístico de Galicia.

La programación arrancará el viernes 18 a las 18.00 horas con la inauguración y un homenaje a las mariscadoras y mariscadores jubilados en 2025, acompañado por la Escola de Música Tradicional de Poio. A las 19.00 horas se entregarán los premios del VIII Concurso de Fotografía y, entre las 20.00 y las 23.00 horas, tendrá lugar la primera degustación gastronómica, amenizada por Pontis Veteris.

La noche del viernes concentrará uno de los grandes reclamos de esta edición. Tras una sesión de Jorge Álvarez a las 22.00 horas, Henry Méndez actuará a partir de las 23.00 horas dentro de su gira Papacalamhre Tour 2026. La jornada terminará con una nueva sesión de Jorge Álvarez desde las 00.15 horas.

El sábado 19 la degustación de ameixas y otros productos gastronómicos se desarrollará entre las 12.00 y las 16.00 horas, con música de Vides Novas. A las 13.30 llegará la sesión vermú con Black Nails. La degustación regresará de 20.00 a 23.00 horas, acompañada por Bahía de Tambo, mientras que a las 22.00 horas actuará La Penúltima Sabinera, banda tributo a Joaquín Sabina. Un DJ cerrará la noche desde las 00.30 horas.

La Festa da Ameixa de Campelo 2026 despedirá el domingo su XXXVIII edición con otra degustación entre las 12.00 y las 16.00 horas, la sesión vermú de Algo Pasa con Mery, el concierto de la Escola Tradicional de Acordeóns de Campelo a las 17.00 y la Orquesta Fania Blanco Show a las 19.30 horas. Los fuegos artificiales, previstos para las 21.30 horas, pondrán el broche final.

Noticias relacionadas

Además, el sábado y el domingo habrá hinchables y pintacaras para niños de 13.00 a 16.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil logra frenar una estafa de 46.300 euros con criptomonedas a un pontevedrés
  2. Pontevedra contabiliza 6.000 pisos vacíos, el triple de los demandantes de vivienda
  3. Lores celebra el éxito de la Feira Franca en sus «bodas de plata», que contaron con una asistencia masiva
  4. Cerveza llegada a través del Lérez
  5. Una pontevedresa vivió once meses de calvario con su novio hasta que lo denunció
  6. Así quiere transformar Pontevedra su entrada norte: vivienda, campus y una nueva Avenida de Compostela
  7. Alfonso Rueda da la bienvenida al curso desde el colegio marinense en el que estudió: «Volver siempre tiene algo especial»
  8. Kinder Bar, la cafetería donde los niños juegan y los padres desconectan

La Diputación de Pontevedra destina ocho millones a instalaciones deportivas municipales

La hierba de la Pampa está retrocediendo en el Gafos y Vaipolorío llama a una jornada de erradicación voluntaria

La hierba de la Pampa está retrocediendo en el Gafos y Vaipolorío llama a una jornada de erradicación voluntaria

Henry Méndez, degustaciones y fuegos artificiales: así será la Festa da Ameixa de Campelo 2026

Así cambiará el tráfico en Pontevedra por el Mundial de triatlón: cortes, accesos y calles afectadas

Así cambiará el tráfico en Pontevedra por el Mundial de triatlón: cortes, accesos y calles afectadas

Los ciberdelitos elevan los datos de criminalidad en Pontevedra mientras bajan los delitos convencionales

Defensa ratifica a los afectados la venta de las viviendas militares: «Estamos algo más tranquilos»

El «interés general» impide a Pontevedra cortar el envío de agua a otros municipios

El «interés general» impide a Pontevedra cortar el envío de agua a otros municipios

Marín negocia con Defensa el futuro de las parcelas estatales de Virxe do Carme

Tracking Pixel Contents