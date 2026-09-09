Henry Méndez, degustaciones y fuegos artificiales: así será la Festa da Ameixa de Campelo 2026

Tres días de degustaciones gastronómicas, conciertos, sesiones vermú y actividades para los más pequeños volverán a convertir Campelo en uno de los principales puntos de encuentro festivos de la comarca. La XXXVIII Festa da Ameixa se celebrará del 18 al 20 de septiembre de 2026 en la Praza da Granxa, con un programa en el que destaca el concierto de Henry Méndez, además de orquestas, grupos locales y los tradicionales fuegos artificiales. La celebración está reconocida como Festa de Interese Turístico de Galicia.

La programación arrancará el viernes 18 a las 18.00 horas con la inauguración y un homenaje a las mariscadoras y mariscadores jubilados en 2025, acompañado por la Escola de Música Tradicional de Poio. A las 19.00 horas se entregarán los premios del VIII Concurso de Fotografía y, entre las 20.00 y las 23.00 horas, tendrá lugar la primera degustación gastronómica, amenizada por Pontis Veteris.

La noche del viernes concentrará uno de los grandes reclamos de esta edición. Tras una sesión de Jorge Álvarez a las 22.00 horas, Henry Méndez actuará a partir de las 23.00 horas dentro de su gira Papacalamhre Tour 2026. La jornada terminará con una nueva sesión de Jorge Álvarez desde las 00.15 horas.

El sábado 19 la degustación de ameixas y otros productos gastronómicos se desarrollará entre las 12.00 y las 16.00 horas, con música de Vides Novas. A las 13.30 llegará la sesión vermú con Black Nails. La degustación regresará de 20.00 a 23.00 horas, acompañada por Bahía de Tambo, mientras que a las 22.00 horas actuará La Penúltima Sabinera, banda tributo a Joaquín Sabina. Un DJ cerrará la noche desde las 00.30 horas.

La Festa da Ameixa de Campelo 2026 despedirá el domingo su XXXVIII edición con otra degustación entre las 12.00 y las 16.00 horas, la sesión vermú de Algo Pasa con Mery, el concierto de la Escola Tradicional de Acordeóns de Campelo a las 17.00 y la Orquesta Fania Blanco Show a las 19.30 horas. Los fuegos artificiales, previstos para las 21.30 horas, pondrán el broche final.

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Además, el sábado y el domingo habrá hinchables y pintacaras para niños de 13.00 a 16.00 y de 18.00 a 21.00 horas.