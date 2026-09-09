El FP dual de Hostelería y Restauración inicia su andadura

Un total de 2.100 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato comenzaron el curso escolar en Sanxenxo. El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Educación, Nati Parada, acudieron, acompañados del director del IES Vilalonga, Gutier Fernández, a la apertura del curso del FP Dual de Hostelería y Restauración en el nuevo centro socioeducativo As Lagoas en el que están matriculados 34 alumnos.

El edificio que alberga, además una biblioteca y un centro social del mayores, cuenta con más de 1.000 metros cuadrados, repartidos en dos plantas, destinados a la formación educativa.

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En estos días está llegando el mobiliario con el que se equiparán las cocinas y los distintos espacios donde realizarán las prácticas. Las instalaciones, que están unidas por un ascensor, cuentan con aulas polivalentes, un taller de cocina y office, otro de restaurante y un bar. «A inversión neste edificio situado no centro da parroquia supera os 3 millóns de euros, entre a reforma e o equipamento, pero creo que mereceu a pena e nun mes estarán listos os tres usos para o que foi concebido», explicó Martín sobre un centro que se acordó crear en abril de 2022 con la Consellería de Educación y el sector.