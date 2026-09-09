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Sanxenxo

El FP dual de Hostelería y Restauración inicia su andadura

El edificio que alberga, además una biblioteca y un centro social de mayores, cuenta con más de 1.000 metros cuadrados

Visita del alcalde de Sanxenxo al centro educativo de FP.

Visita del alcalde de Sanxenxo al centro educativo de FP. / FdV

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R. P.

Sanxenxo

Un total de 2.100 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato comenzaron el curso escolar en Sanxenxo. El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Educación, Nati Parada, acudieron, acompañados del director del IES Vilalonga, Gutier Fernández, a la apertura del curso del FP Dual de Hostelería y Restauración en el nuevo centro socioeducativo As Lagoas en el que están matriculados 34 alumnos.

El edificio que alberga, además una biblioteca y un centro social del mayores, cuenta con más de 1.000 metros cuadrados, repartidos en dos plantas, destinados a la formación educativa.

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En estos días está llegando el mobiliario con el que se equiparán las cocinas y los distintos espacios donde realizarán las prácticas. Las instalaciones, que están unidas por un ascensor, cuentan con aulas polivalentes, un taller de cocina y office, otro de restaurante y un bar. «A inversión neste edificio situado no centro da parroquia supera os 3 millóns de euros, entre a reforma e o equipamento, pero creo que mereceu a pena e nun mes estarán listos os tres usos para o que foi concebido», explicó Martín sobre un centro que se acordó crear en abril de 2022 con la Consellería de Educación y el sector.

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