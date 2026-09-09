Sucesos
Evacuado en helicóptero tras ser rescatado del agua en Sanxenxo
«Tragó bastante agua, pero no perdió la consciencia», explican fuentes municipales
Un hombre de 69 años necesitó ser rescatado del agua en la tarde de este miércoles en la playa de Bascuas, en Noalla, en el municipio de Sanxenxo. Posteriormente, fue evacuado en helicóptero.
Según informa el Ayuntamiento de Sanxenxo, el hombre pidió auxilio en el agua y le ayudaron a salir. «Tragó bastante agua, pero no perdió la consciencia», explica.
El 112 Galicia indica que fue un particular el que, sobre las 16.50 horas, alertó de que habían sacado del agua a una persona en la playa de Bascuas. En ese momento, varias personas que se encontraban en la zona trataban de reanimarlo.
Finalmente, el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se encargó de trasladarla al Hospital de Montecelo.
En el operativo, además de los servicios sanitarios, participaron la Guardia Civil, el Servicio de Emergencias y la Policía Local de Sanxenxo.
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