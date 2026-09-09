La Diputación y la UVigo estrechan su colaboración

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, y la nueva rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, mantuvieron este miércoles su primer encuentro institucional para analizar nuevas vías de colaboración entre ambas entidades y revisar los programas que ya desarrollan conjuntamente.

En la reunión, celebrada en el pazo provincial, participaron también la vicerrectora del campus de Pontevedra, Marián Fernández Villarino, y la gerente de la UVigo, Ana Comesaña. El encuentro se produce tras el nombramiento de García Mateo como rectora el pasado mes de junio y coincidiendo con el inicio del curso universitario.

Ambas instituciones repasaron una cooperación que moviliza actualmente cerca de 400.000 euros en iniciativas como el programa Erasmus+, la Cátedra del Deporte y la Salud, la Cátedra de Feminismos 4.0 y el apoyo al Campus Crea.

Entre las nuevas líneas de trabajo, López y García Mateo coincidieron en explorar el desarrollo de microcredenciales y herramientas formativas específicas, especialmente dirigidas a perfiles profesionales concretos, como trabajadores de los ayuntamientos.

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Diputación y Universidade se comprometieron además a mantener una comunicación fluida para impulsar actividades que mejoren la formación, la competitividad provincial y la integración de la institución académica en la vida social de Pontevedra.