La Diputación de Pontevedra destina ocho millones a instalaciones deportivas municipales

La Diputación de Pontevedra pondrá en marcha una cuarta edición del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, dotada de nuevo con ocho millones de euros para financiar actuaciones en instalaciones y equipamientos deportivos municipales. El programa está dirigido a los 59 municipios de la provincia con menos de 50.000 habitantes, por lo que quedan fuera Vigo y Pontevedra.

Las bases y la dotación económica deberán ser aprobadas este viernes por el pleno provincial. La nueva convocatoria mantendrá tanto el presupuesto como los criterios de reparto de la anterior edición y elevará a 28 millones de euros la inversión destinada por la Diputación a este programa desde su creación en 2023.

Del presupuesto total, un 55% se distribuirá mediante una cantidad fija para todos los municipios beneficiarios, que recibirán 75.000 euros cada uno. El 45% restante se asignará atendiendo a criterios como la población, el número de núcleos o las circunstancias relacionadas con el reto demográfico.

El plan tendrá una incidencia directa en buena parte de los municipios del área de Pontevedra, ya que podrán optar a estas ayudas Poio, Marín, Sanxenxo, Caldas de Reis, Cuntis, Barro, Portas, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro, A Lama, Moraña, Vilaboa y Ponte Caldelas. Con el sistema de reparto, Vilagarcía de Arousa será el municipio que reciba una mayor aportación, con 312.400 euros, mientras que Mondariz Balneario se situará en el extremo contrario, con 79.500 euros. Las ayudas podrán emplearse tanto para construir o mejorar instalaciones deportivas como para adquirir material y equipamientos destinados a estos espacios.

El presidente de la Diputación, Luis López, destacó la acogida que ha tenido el programa desde su puesta en marcha. «Desde el minuto uno queríamos convertir este territorio en la provincia del deporte», señaló, antes de asegurar que el plan ha resultado «un completo acierto» por la respuesta de los concellos y por las actuaciones ejecutadas hasta ahora.

Según los datos facilitados por el gobierno provincial, las tres primeras convocatorias han permitido impulsar cerca de 300 actuaciones en distintos puntos de la provincia. La previsión de la Diputación es que esta cuarta edición genere alrededor de un centenar de nuevos proyectos, con lo que el balance acumulado superaría las 400 intervenciones.

López enmarcó este programa dentro de una estrategia más amplia de apoyo al deporte, que incluye subvenciones a clubes y deportistas, el programa Prodeporte para mejorar instalaciones de entidades deportivas y distintas iniciativas como Entre Pontes, O Noso Club, +TalentoMotor o DepoVan. La institución también mantiene líneas de colaboración para organizar acontecimientos deportivos y fomentar el turismo vinculado a estas actividades.

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Una vez aprobadas las bases en el pleno, la previsión es que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial da Provincia el próximo 17 de septiembre. Si se cumple ese calendario, los municipios podrán comenzar a tramitar sus solicitudes desde el día siguiente.