Defensa ratifica a los afectados la venta de las viviendas militares: «Estamos algo más tranquilos»

La incertidumbre que desde hace tiempo pesa sobre los ocupantes de las viviendas militares de Pontevedra empieza a despejarse. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) ha trasladado directamente a los afectados que mantiene su intención de venderles las viviendas una vez que se completen los trámites urbanísticos, registrales y administrativos necesarios.

Un grupo de integrantes de la plataforma de afectados por la suspensión de la venta de viviendas militares en Pontevedra mantuvo ayer una reunión con los máximos responsables del Invied desplazados a la ciudad para conocer de primera mano en qué situación se encuentra el proceso y, sobre todo, obtener garantías sobre el futuro de sus viviendas.

José María Fernández Vázquez, portavoz de la plataforma, explicó a FARO tras el encuentro que los afectados, «de hasta 145 viviendas», se han quedado «algo más tranquilos» después de escuchar las explicaciones del organismo. La principal conclusión que extraen de la reunión es que Defensa no ha renunciado a la venta de los inmuebles a sus actuales ocupantes. La operación, sin embargo, no será inmediata. Los propios afectados son conscientes de que queda por delante una tramitación compleja y, según la información recibida, calculan que el procedimiento «difícilmente se resolverá en menos de dos o tres años».

Aunque la cuestión del plazo pasa así a un segundo plano frente a la garantía que más preocupaba a los residentes: que la demora administrativa no escondiese una decisión de Defensa de dar marcha atrás.

Hay que recordar que la plataforma se reunió hace un mes, en agosto, con el PSOE de Pontevedra, que le trasladó su apoyo y anunció su intención de llevar al pleno municipal de septiembre una proposición con el objetivo de impulsar un acuerdo institucional para exigir la venta, así como recurrir a la Subdelegación del Gobierno y la Fegamp para que intermediasen en la cuestión.

En el encuentro con los representantes de los afectados participaron la nueva directora gerente del Invied, María Ángeles Cano Díaz; la coronel María Yolanda Huidobro Tascón; el director general técnico y de enajenaciones, coronel Juan Carlos López Rodríguez; el director general de Obras, coronel Pedro Bueno Fernández; y el capitán de fragata Enrique García González, gestor del área de Patrimonio de la Delegación de Defensa en Pontevedra.

Reunión mantenida ayer martes en el Concello de Pontevedra. | FDV

División horizontal

El problema que impide actualmente poner a la venta las viviendas no responde, según las explicaciones ofrecidas este martes, a una decisión política de suspender definitivamente las enajenaciones, sino a la necesidad de completar previamente una sucesión de trámites. Los edificios y las viviendas tienen que quedar correctamente delimitados desde el punto de vista urbanístico y registral. Para ello es necesario culminar primero el proyecto de urbanización contemplado en el convenio entre Defensa y el Concello, realizar posteriormente la parcelación de los terrenos y, a partir de ahí, efectuar la división horizontal de los edificios. Ese último paso es esencial para que cada vivienda pueda disponer de su correspondiente identificación registral individualizada y pueda, por tanto, ser objeto de una futura compraventa.

Este aspecto fue confirmado también por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ayer después de mantener una reunión con los responsables del Invied, previa a la de los afectados. El regidor destacó dos aspectos que considera especialmente positivos: la voluntad expresa de Defensa de terminar de ejecutar el convenio urbanístico y la confirmación de que no existe ninguna variación respecto al planteamiento de vender las viviendas cuando sea legal y administrativamente posible hacerlo.

Lores recordó que se trata de un proceso extraordinariamente largo, con una tramitación que se remonta aproximadamente 25 años atrás. Pese a ello, defendió que la situación actual es sustancialmente distinta a la existente hace cinco o diez años, porque el convenio está ya firmado y aprobado y los diferentes procedimientos necesarios para desarrollarlo están en marcha.

«Hai vontade de rematar este convenio», resumió el alcalde al valorar el encuentro.

El acuerdo quedó definitivamente aprobado en 2023 y afecta a una importante superficie de terrenos e inmuebles vinculados históricamente a Defensa en los ámbitos de Campolongo, Rosalía de Castro y la rúa da Tablada.

Las antiguas viviendas militares en Rosalía de Castro, que ya fueron derribadas. / GUSTAVO SANTOS

Gran zona verde

Más allá del futuro de las viviendas militares, la ejecución del convenio supondrá una transformación urbanística relevante de esta parte de Pontevedra.

Uno de sus objetivos fundamentales es permeabilizar unos terrenos que durante décadas permanecieron condicionados por su vinculación al uso militar y abrirlos al resto de la ciudad. La actuación permitirá conectar mejor Campolongo con Rosalía de Castro y ampliar la Rúa da Tablada, además de incorporar nuevos espacios públicos entre los edificios existentes.

El proyecto prevé la creación de una gran zona verde de 3.848,70 metros cuadrados y una plaza pública abierta hacia Rosalía de Castro. Los viales y los espacios libres resultantes de la ordenación pasarán a titularidad municipal.

El alcalde destacó que ya existen actuaciones materiales que demuestran que el convenio no está detenido. Entre ellas figura el derribo de los antiguos chalés situados en Rosalía de Castro, una intervención ya ejecutada.

También se encuentran muy avanzadas las obras de acondicionamiento del local que el Invied tendrá que ceder al Concello. Se trata de un espacio de aproximadamente 394 metros cuadrados y, según la información transmitida al gobierno local, los trabajos podrían estar terminados en alrededor de un mes.

En el ámbito de Rosalía de Castro está contemplada asimismo una superficie edificable de unos 251 metros cuadrados, con una edificación destinada, entre otras cuestiones, a resolver la medianera existente en este punto.

De 60 a 70 nuevas viviendas

El desarrollo del convenio abre la puerta a incrementar la oferta residencial en una zona céntrica de Pontevedra. Los cálculos municipales apuntan a que podrán construirse entre 60 y 70 nuevas viviendas entre los ámbitos de Campolongo y Rosalía de Castro.

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Lores precisó que el Concello no entra a valorar cuál será posteriormente la fórmula elegida por el Invied para promover, adjudicar o vender esos nuevos aprovechamientos, en el sentido de si va a ser vivienda pública. La prioridad municipal, señaló, es que se ejecute íntegramente el acuerdo alcanzado con Defensa y que la ciudad reciba los espacios públicos comprometidos.