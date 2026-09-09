Los ciberdelitos elevan los datos de criminalidad en Pontevedra mientras bajan los delitos convencionales

La ciberdelincuencia está teniendo cada vez más peso en las estadísticas de seguridad de Pontevedra. Los últimos datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, correspondientes al primer trimestre de 2026, muestran que el número total de infracciones penales aumentó un 2,3%, pero lo hizo exclusivamente por el crecimiento de los delitos cometidos a través de internet y otros medios digitales. Mientras la criminalidad convencional descendió un 2,6%, los ciberdelitos crecieron un 15,5%.

El balance del primer semestre de la Comisaría de Pontevedra refleja, en cambio, un aumento de los delitos con respecto a 2025. Entre enero y junio registró 1.571 infracciones, frente a las 1.502 del mismo periodo del pasado año. Son 69 más, un incremento del 4,59%, según los datos analizados este miércoles en la reunión de la Xunta Provincial de Seguridade. La estadística facilitada por la Subdelegación, sin embargo, no ofrece un desglose que permita saber qué tipos de delitos explican ese aumento.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, restó dramatismo al incremento y lo enmarcó en la evolución de los últimos años. «En Pontevedra hay una subida de un 4,5%, que es un rebote tras varios años de bajada», señaló tras la reunión.

Los datos del Ministerio del Interior permiten conocer con más detalle qué estaba ocurriendo en el municipio durante los tres primeros meses del año. Entre enero y marzo se contabilizaron 816 infracciones penales, 18 más que las 798 del mismo periodo de 2025. Sin embargo, los delitos convencionales bajaron de 585 a 570. En sentido contrario, los ciberdelitos pasaron de 213 a 246.

El aumento se concentra sobre todo en las estafas informáticas, que crecieron de 186 a 219 casos, casi un 18%. De hecho, los 33 ciberdelitos adicionales registrados durante esos tres meses superan ampliamente el incremento de 18 infracciones que refleja la estadística global de la ciudad.

Por otro lado, la evolución de los delitos más vinculados a la seguridad en las calles presenta comportamientos muy distintos según la tipología.

Los hurtos, uno de los delitos más frecuentes en Pontevedra, bajaron de 193 a 175 durante el primer trimestre, un 9,3%. Los robos con violencia e intimidación se mantuvieron en cuatro casos y los delitos contra la libertad sexual descendieron de nueve a ocho. También cayó el tráfico de drogas, de siete delitos a tres.

La principal evolución negativa se produjo en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que pasaron de 14 a 27. Dentro de ellos, los robos en viviendas aumentaron de nueve a 20. Aunque porcentualmente el incremento es muy elevado, se trata de cantidades reducidas y será necesario conocer los datos de los siguientes meses para comprobar si esta tendencia se mantiene.

La suma de las cuatro comisarías de la provincia deja prácticamente sin cambios las cifras de criminalidad en las principales áreas urbanas de Pontevedra. La Policía Nacional registró 8.829 delitos durante los primeros seis meses del año, frente a 8.825 en el mismo periodo de 2025, una diferencia mínima que estadísticamente supone un incremento del 0,05%.

«Los datos son más que positivos», valoró Abel Losada. Según explicó, la evolución de las cuatro comisarías «se ha mantenido estable, con un 0,05% de aumento, es decir, en términos reales, sin cambios».

El resultado es mejor en las zonas que corresponden a la Guardia Civil, donde durante el semestre se registraron 88 delitos menos. La Subdelegación sitúa así la provincia en una tendencia descendente que se mantiene desde 2022.

Losada considera que estos datos permiten prever que Pontevedra cerrará el año con «entre 32.000 y 33.000 delitos», una cifra que, a su juicio, vuelve a situar a la provincia entre las que presentan mejores indicadores de seguridad de España.

Más de 2.000 casos activos en VioGén

La Xunta Provincial de Seguridade analizó también la situación de la violencia machista. En estos momentos figuran 2.077 casos activos en el sistema VioGén en la provincia. Ninguna víctima está catalogada en riesgo extremo, 26 se encuentran en riesgo alto, 361 en riesgo medio y 1.680 en riesgo bajo.

Además, 1.353 víctimas tienen una orden de protección, 139 disponen del servicio telefónico Atempro y otras 40 cuentan con un dispositivo Cometa para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento.

El subdelegado mostró además su satisfacción por el descenso de algunas de las tipologías de delitos que generan mayor alarma. En el conjunto de las comisarías, los delitos contra la libertad sexual bajaron un 20%, los robos con violencia un 15% y los relacionados con el tráfico de drogas un 14%.

Una parte de la reunión estuvo dedicada también a la incidencia que un reducido número de delincuentes habituales puede tener en las estadísticas, especialmente en los delitos contra el patrimonio.

Losada defendió que en estos casos se acuerden con mayor frecuencia ingresos preventivos en prisión y apostó también por extender los juicios rápidos a determinados delitos como los hurtos.

«Un reducido grupo de delincuentes habituales y muy reincidentes produce un enorme impacto en las estadísticas», afirmó. A su juicio, sería positivo que «determinados delitos, como los hurtos, pudieran resolverse con mayor frecuencia con juicios rápidos, como ya ocurre con los delitos contra la seguridad vial».

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El subdelegado considera que estas medidas tendrían además efecto sobre la percepción de seguridad de los ciudadanos y realiza una reflexión muy gráfica:«La experiencia nos dice que cuando estos autores están en prisión vuelve la tranquilidad».