Así cambiará el tráfico en Pontevedra por el Mundial de triatlón: cortes, accesos y calles afectadas

Pontevedra afrontará cuatro días de importantes restricciones de tráfico entre el 24 y el 27 de septiembre con motivo de la Gran Final de las Series Mundiales de triatlón, que reunirá a unos 5.400 participantes y llevará este año parte de las pruebas de ciclismo y carrera a pie al centro de la ciudad. El operativo obligará a modificar accesos, prohibir estacionamientos y cerrar calles por franjas horarias, con especial incidencia en la zona norte, el entorno de Tafisa, el Recinto Ferial y el Estadio da Xuventude.

La principal recomendación para quienes tengan que entrar o salir de Pontevedra será evitar el norte y utilizar un anillo exterior de circulación. El itinerario de referencia conectará la N-550 con Monte Porreiro, Montecelo, el nudo de O Pino, el nudo de Bomberos y Campañó, desde donde se podrá enlazar de nuevo con la N-550. Para abandonar la ciudad se aconsejan especialmente la avenida de Lugo y Josefina Arruti. La Ponte das Correntes permanecerá abierta en ambos sentidos, una de las diferencias respecto a anteriores ediciones.

El dispositivo variará según cada prueba. Las finales élite femenina y masculina se disputarán el sábado 26 y el domingo 27 por la tarde, desde las 17.00 horas y hasta aproximadamente las 20.00 o 20.15 horas. Habrá además dos franjas especialmente complejas: el jueves 24, entre las 15.15 y las 20.45 horas, y el sábado 26, de 9.30 a 16.00 horas, cuando el recorrido ciclista de 40 kilómetros llegará hasta Tabarro. En esos periodos, el corte de la N-550 se adelantará hasta Barro y no será posible cruzarla en el entorno habitual de acceso a la ciudad.

La gran novedad estará en el centro. El circuito pasará por Galera, Arzobispo Malvar, plaza de España, Michelena, Benito Corbal, Cobián Roffignac y la avenida de Bos Aires antes de regresar hacia el estadio. Durante la prueba ciclista no se permitirá atravesar longitudinalmente Cobián Roffignac, ni siquiera a pie, por motivos de seguridad. «Una bicicleta puede alcanzar los 80 kilómetros por hora y avanzar 22 metros en un segundo», advirtió Eva Villaverde. Se habilitarán puntos controlados de cruce en Michelena y en conexiones como Fernández Villaverde, Peregrina y Daniel de la Sota.

También habrá restricciones de aparcamiento antes del inicio de la competición. En el lateral del Estadio da Xuventude, junto a Xosé Malvar, la prohibición se mantiene desde el 6 de septiembre hasta el 4 de octubre. En Tafisa habrá limitaciones desde el día 17, especialmente en Dolores Trabado y en la avenida de Bos Aires, entre la Ponte dos Tirantes y la explanada de estacionamiento. El entorno del Recinto Ferial, la calle Ingeniero Rafael Areses y las explanadas del Pazo da Cultura quedarán sin aparcamiento del 23 al 27.

Los accesos a garajes y a viviendas de residentes se mantendrán siempre que la seguridad y el paso de las carreras lo permitan. La organización prevé además soluciones específicas para núcleos de Campañó, Alba, Cerponzóns y Barro afectados por el recorrido largo hacia Tabarro.

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Para resolver dudas se han distribuido 30.000 folletos con 18 planos y está disponible la web triatlon.pontevedra.gal. La Policía Local atenderá consultas en el 986 833 080 y en policialocal@pontevedra.eu. El operativo llega, además, con otra cuestión pendiente: el posible aplazamiento del partido del Pontevedra previsto en Pasarón el domingo por la tarde, coincidiendo con la final masculina y con el circuito ciclista en las inmediaciones del estadio.