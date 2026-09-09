La caída de la natalidad golpea ya de lleno a los colegios de Pontevedra

La caída de la natalidad ya tiene un reflejo directo y cada vez más visible en las aulas de Pontevedra. La ciudad comienza el nuevo curso con normalidad y sin incidentes reseñables, pero con 11.884 alumnos matriculados en Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial, 347 menos que el pasado año, y es la etapa de Primaria la que acusa con mayor intensidad un descenso demográfico que las administraciones prevén que se irá trasladando progresivamente al resto de niveles educativos.

Los colegios de Primaria cuentan este curso con 4.496 alumnos, mientras que en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) hay 3.861 estudiantes. Bachillerato e Infantil se sitúan en el entorno de los 1.700 matriculados cada uno. Las cifras marcaron buena parte de las valoraciones realizadas este miércoles con motivo del regreso a las aulas para el nuevo curso tanto por los responsables de la Xunta como por el alcalde de Pontevedra.

El descenso del alumnado fue uno de los asuntos abordados durante la visita del delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández, y del jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, a la escuela infantil Crespo Rivas de Campolongo. También estuvo presente horas antes en las declaraciones del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, durante su recorrido por el CEIP Barcelos.

Interior de un aula el primer día de clase en el IES Sánchez Cantón. | G. SANTOS

El regidor municipal recordó que si hay menos niños en las aulas es porque nacen menos niños. Recordó que Pontevedra llegó a registrar alrededor de 800 nacimientos anuales en los años de mayor crecimiento, en torno a 2008, mientras que en la actualidad la cifra oscila entre los 450 y los 500.

«Eso se va notando en los cursos más bajos», explicó Fernández Lores. La caída se percibe especialmente en Primaria, mientras que Secundaria mantiene todavía un volumen de alumnado mayor porque recibe a las generaciones nacidas en los años en los que la natalidad era más elevada.

La tendencia continuará avanzando por las diferentes etapas a medida que esas generaciones lleguen a cursos superiores.

Alumnos en una clase del CEIP Vidal Portela. / Gustavo Santos

Asimismo, el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, reconoció igualmente la preocupación por una bajada de natalidad que no considera exclusiva de Pontevedra o Galicia, sino común al conjunto de España y de buena parte de Europa.

Según explicó, el efecto demográfico comienza a resultar especialmente evidente en Primaria y «va a afectar» posteriormente a Secundaria.

La Xunta sostiene, sin embargo, que el descenso de matrícula no se está traduciendo en una reducción equivalente de los recursos educativos. Pérez Ares destacó que una de las consecuencias está siendo la posibilidad de avanzar en la reducción del número de estudiantes por aula.

Como ejemplo, puso que en Infantil, centros como el Crespo Rivas ya han completado el proceso para situar la ratio máxima en 20 alumnos por aula, frente a los 25 anteriores, en aplicación de los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales. «El objetivo es extender progresivamente esta reducción a Primaria», avanzó.

Pérez Ares señaló, además, que la combinación entre la bajada de ratios y la incorporación de alumnado procedente del extranjero está contribuyendo a sostener unidades que podrían verse afectadas por la pérdida de población escolar. Destacó especialmente la llegada de familias procedentes de Latinoamérica y, en particular, de Venezuela.

Según el responsable territorial de Educación, estos factores permiten mantener más de 300 unidades que podrían haberse visto comprometidas por la evolución demográfica.

Hinchables de la fiesta escolar del C.C. Urbano Zona Monumental. | G. SANTOS

Por su parte, el delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández, incidió igualmente en que la reducción del número de estudiantes no está suponiendo, según defendió, una disminución de los medios destinados al sistema educativo.

Fernández aseguró que este curso «Galicia cuenta con 900 profesores más, con especial incidencia en Secundaria y en la atención a la diversidad». De ellos, subrayó, unos 150 docentes están especializados en este ámbito.

El representante autonómico vinculó este incremento de recursos con un modelo educativo "que busca disponer de grupos más reducidos y ofrecer una atención más personalizada a los escolares".

Rocódromo infantil de la fiesta de «Vuelta al cole» del CCUZM. | G. SANTOS

Sistema público

El alcalde puso el foco en los profesionales de la Educación durante su visita al CEIP Barcelos. El alcalde defendió el papel del sistema público y atribuyó buena parte de su funcionamiento «al esfuerzo del profesorado y de las familias».

Aunque consideró insuficiente el gasto destinado tanto a educación como a sanidad, quiso poner en valor a las familias, a los profesores y al conjunto de la enseñanza pública.

Visita institucional de la Xunta a la EEI Crespo Rivas. | G. SANTOS

Los centros, a punto

En cuanto a la puesta a punto de los centros educativos de la ciudad, Fernández Lores aseguró que las competencias municipales relacionadas con los colegios están «más o menos cubiertas» y recordó que el Concello de Pontevedra mantiene durante todo el año trabajos de conservación y mantenimiento de los centros.

Por parte de la Xunta, la visita al Crespo Rivas sirvió también para comprobar las actuaciones realizadas durante el verano. Educación invirtió cerca de 49.000 euros en la renovación de la instalación eléctrica y la iluminación del centro, adaptándolas a la normativa actual y mejorando su eficiencia energética.

Los trabajos completan actuaciones anteriores de ampliación del colegio y se encuentran ya finalizados.

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Pérez Ares señaló que todavía quedan intervenciones en marcha en distintos centros educativos de la ciudad y de la provincia, principalmente relacionadas con electricidad, fontanería y otras infraestructuras, y que está previsto que buena parte concluyan durante septiembre procurando ocasionar las menores molestias posibles a la actividad lectiva.

Visita del alcalde de Pontevedra al CEIP Barcelos. | G. SANTOS